¿Qué hace un tecnólogo médico en Radiología?. (Foto: Difusión)

El tecnólogo médico en Radiología combina ciencia, tecnología y atención al paciente para obtener imágenes que ayudan a los médicos a detectar enfermedades y lesiones.

¿Te imaginas trabajar con tecnología avanzada y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado de la salud de las personas? El tecnólogo médico en Radiología cumple un papel fundamental en la obtención de imágenes del cuerpo humano mediante equipos como radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y ultrasonidos. Su trabajo permite generar imágenes de calidad que luego son utilizadas por los médicos para realizar diagnósticos y tomar decisiones sobre el tratamiento de los pacientes.

Aunque no realiza directamente el diagnóstico médico, su labor requiere precisión, responsabilidad y conocimiento especializado. Debe operar los equipos de manera adecuada, seguir protocolos de protección radiológica y asegurarse de que cada procedimiento se realice bajo condiciones seguras para el paciente. Por ello, además del manejo de tecnología, necesita comprender los procesos del área de salud y trabajar coordinadamente con otros profesionales.

La formación en Tecnología Médica en Radiología combina conocimientos científicos y experiencia práctica. A lo largo de 10 ciclos académicos, los estudiantes desarrollan conocimientos en áreas como biología, química, matemáticas, física de las radiaciones, técnicas de diagnóstico por imágenes y protección radiológica. En Cayetano, además, la formación incorpora prácticas clínicas en hospitales y centros médicos, acercando a los estudiantes a situaciones reales del ejercicio profesional.

El campo laboral también es diverso. Un tecnólogo médico en Radiología puede desempeñarse en hospitales y clínicas, centros especializados en diagnóstico por imágenes, empresas vinculadas a tecnología médica, laboratorios de investigación y espacios de educación y docencia. Además, el avance de la radiología digital, la medicina nuclear y las técnicas de imagen avanzada genera nuevas oportunidades para profesionales que se mantienen actualizados.

Si te interesa la ciencia, la tecnología y el trabajo dentro de equipos de salud, Radiología puede ser una alternativa para desarrollar tu carrera profesional. Es una profesión que requiere personas detallistas, responsables y comprometidas con la atención de los pacientes, donde cada imagen obtenida puede aportar información importante para conocer qué ocurre dentro del cuerpo.

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