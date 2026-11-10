UCV y la Fundación Real Madrid estrechan alianza educativa con una jornada sobre deporte y valores.

El Dr. César Acuña y Santiago Solari compartieron una reflexión sobre el papel del deporte en la formación integral de los jóvenes.

La Universidad César Vallejo (UCV) y la Fundación Real Madrid (FRM) continúan fortaleciendo su compromiso con una educación integral que combine el aprendizaje académico, la formación en valores y el desarrollo personal de los estudiantes. Como muestra de esta colaboración, ambas instituciones celebraron el 9 de noviembre una conferencia de prensa en el Hotel Meliá de Lima.

Una alianza que conecta educación, deporte y valores

Durante el encuentro, los representantes de ambas instituciones destacaron la importancia de aprovechar el deporte como una herramienta educativa capaz de generar aprendizajes que trascienden las aulas y fortalezcan valores como el respeto, la disciplina, el liderazgo y la solidaridad. El Dr. César Acuña, fundador de la UCV, mencionó que “la excelencia, el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad son valores que la Universidad César Vallejo y la Fundación Real Madrid tienen en común. El Real Madrid forma ganadores y la UCV forma emprendedores”.

Tras la conferencia, la delegación de la Fundación Real Madrid visitó los campus Los Olivos y Ate de la UCV, donde compartió experiencias con estudiantes, docentes y autoridades universitarias. “Esta renovación nos ilusiona porque consolida tres años de trabajo conjunto para seguir transformando vidas y generando nuevas oportunidades en Perú. Compartimos un mismo objetivo: mejorar la vida de las personas, impulsar el liderazgo y contribuir a construir una sociedad mejor a través de la educación, el deporte y los valores”, comentó Adrián Silla, director del Área de Formación de la Fundación Real Madrid.

Formación virtual y experiencias en el Perú

La colaboración entre la UCV y la Fundación Real Madrid comenzó en 2024 con un acuerdo que contempla el acceso a Sport Values Academy, la plataforma virtual que ofrece contenidos sobre deporte y educación en valores basados en la metodología formativa de la Fundación Real Madrid. “Que estudiantes y docentes peruanos puedan acceder a la metodología de la Fundación Real Madrid supone una gran oportunidad para seguir promoviendo una formación que deje huella más allá del ámbito académico”, sostuvo Santiago Solari.

Contenido patrocinado por Universidad Cesar Vallejo.