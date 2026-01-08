¿Qué significa que una persona acaricie a los perros cuando los ve? Esto dice la psicología

Los expertos explican que el contacto físico con los perros. Foto: Instagram

El deseo de acariciar a un perro no es casual y puede reflejar rasgos clave de la personalidad, como la empatía, la sensibilidad y la necesidad de conexión emocional.

Acariciar a un perro en la calle es un gesto cotidiano para muchas personas y, a simple vista, puede parecer algo sin mayor importancia. Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de las universidades de Florida, Carroll y Marquette, difundido por el canal TN, señala que esta acción genera una interacción positiva que puede beneficiar tanto el bienestar emocional como físico.

Según los especialistas, el impulso de acercarse y tocar a un perro no se limita solo a una muestra de cariño. Este comportamiento también refleja ciertos rasgos de la personalidad y una tendencia natural a buscar conexión, calma y cercanía emocional a través de los animales.

¿Qué dice la psicología sobre las personas que acarician perros?

Los expertos explican que el contacto físico con los perros provoca una reacción inmediata en el cuerpo humano. Al acariciarlos, disminuyen los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, y aumenta la producción de oxitocina, asociada a la sensación de bienestar y al vínculo emocional.

“Su compañía ayuda a regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca, promoviendo un estado mental más relajado para el humano”, afirmaron los autores del estudio. Además, indicaron que estos efectos no solo se presentan en dueños de mascotas, sino también en personas que interactúan con perros en terapias asistidas u otros espacios.

Por último, los investigadores destacan que la convivencia o el contacto frecuente con perros puede ayudar a organizar la rutina diaria de quienes atraviesan momentos difíciles a nivel emocional. Actividades como los paseos, la alimentación o el juego contribuyen a generar hábitos saludables y a fortalecer la estabilidad emocional, convirtiendo a los perros en un apoyo silencioso pero muy valioso.



(Fuente: 20 Minutos)

¿En qué ayuda a las personas tener un perro en casa?

El contacto frecuente con animales no solo contribuye a disminuir el estrés, sino que también influye positivamente en la forma de ser de las personas. Quienes conviven con mascotas suelen desarrollar mayor paciencia y tolerancia, ya que el cuidado diario exige constancia, calma y comprensión.

Asimismo, la atención y el afecto que requieren los animales fortalecen la sensibilidad emocional de sus dueños. Esto hace que las personas se vuelvan más empáticas, cariñosas y atentas, creando un vínculo más fuerte y significativo con sus mascotas.