¿Te gustaría liderar una empresa y tomar decisiones que hagan crecer los negocios? Conoce Administración y Finanzas en ESAN University

La carrera de Administración y Finanzas de ESAN University puede ser una gran opción para ti. (Foto: ESAN)

Los egresados de Administración y Finanzas pueden desarrollarse en empresas nacionales e internacionales, bancos, consultoras, startups o incluso crear sus propios negocios.

Si te llaman la atención los negocios, las inversiones o sueñas con emprender algún día, la carrera de Administración y Finanzas de ESAN University puede ser una gran opción para ti. Aquí aprenderás a gestionar empresas, analizar oportunidades y tomar decisiones estratégicas que generen impacto en un mundo cada vez más competitivo y cambiante.

La carrera combina administración, finanzas y tecnología para formar profesionales capaces de liderar equipos, desarrollar proyectos y entender cómo se mueve el mercado. Además, los estudiantes fortalecen habilidades en análisis financiero, innovación, emprendimiento y gestión, siempre con una mirada global y conectada con las necesidades reales de las empresas.

Y no, no se trata solo de números. También se trata de aprender a liderar, crear oportunidades y descubrir todo tu potencial. Porque en ESAN University, el poder de la excelencia significa ir más allá, asumir retos y convertir tus ideas en proyectos que puedan transformar organizaciones y generar impacto.

Los egresados de Administración y Finanzas pueden desarrollarse en empresas nacionales e internacionales, bancos, consultoras, startups o incluso crear sus propios negocios. Si te apasiona el mundo empresarial y quieres construir un futuro con grandes oportunidades, conoce más aquí.

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