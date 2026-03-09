Visitas guiadas en ESAN University: Descubre el poder de la excelencia

No dudes en unirte a las visitas guiadas que está realizando ESAN de lunes a sábado. (FOTO: ESAN)

No dudes en unirte a las visitas guiadas que está realizando ESAN y conoce los ambientes académicos de excelencia.

¿Estás listo para dar el gran salto hacia tu futuro? Únete a las visitas guiadas en ESAN University y descubre presencialmente el campus donde comienza el poder de la excelencia. Vive la experiencia de conocer el espacio donde se forman los profesionales que lideran el cambio.

Descubre tu próxima universidad

Explora de cerca el moderno campus de ESAN University, un entorno diseñado para potenciar tu talento, pensamiento estratégico y liderazgo. Durante este recorrido presencial podrás:

Conocer las instalaciones y los espacios de innovación tecnológica.

Absolver tus dudas sobre la carrera universitaria que deseas seguir directamente con nosotros.

Vivir el ambiente académico de excelencia que te preparará para el éxito.

(FOTO: ESAN)

Horarios flexibles para ti

Adapta la visita a tu disponibilidad y acompáñanos en Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco. Elige el mejor momento para tu recorrido presencial:

Lunes a viernes: 5:00 p.m.

Sábados: 11:00 a.m.

Asegura tu lugar hoy

No dejes tu decisión profesional al azar. Prepárate para elegir una formación que marque la diferencia y te impulse a alcanzar el máximo nivel.

Inscríbete en las visitas guiadas presenciales y reserva tu cupo aquí: https://www.ue.edu.pe/pregrado/visitas-guiadas

