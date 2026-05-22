Vive tu futuro: Descubre tu carrera en el Open Day ESAN

No dejes pasar esta oportunidad para proyectar tu éxito. (Foto: ESAN)

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¿Aún no decides qué estudiar? Este jueves 13 de junio tienes la oportunidad perfecta para experimentar tu vocación al máximo en el gran Open Day de ESAN University. Prepárate para vivir de cerca la verdadera experiencia universitaria y tomar la mejor decisión para tu futuro.

Experimenta tu carrera desde el primer momento

Recorre un campus diseñado para la innovación y descubre en la práctica qué profesión te apasiona realmente.

¿Qué te espera en este evento exclusivo?

Talleres vivenciales: Participa en dinámicas interactivas y resuelve retos reales de la carrera que te interesa.

Orientación de expertos: Conversa con especialistas y estudiantes que resolverán todas tus dudas sobre tu futuro profesional.

Grandes premios: Disfruta de un día lleno de energía y participa por increíbles sorteos pensados para ti.

(Foto: ESAN)

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