La nueva función de WhatsApp ya está siendo probada. Foto: IA ChatGPT

¡Se acabó el dolor de cabeza por falta de espacio! WhatsApp prepara una nueva función que podría evitar que tus copias de seguridad sigan llenando Google Drive.

WhatsApp prepara una nueva función que permitirá ahorrar espacio en Google Drive, una noticia que podría beneficiar a millones de usuarios. Actualmente, las copias de seguridad de las conversaciones, fotos y videos ocupan parte de los 15 GB gratuitos que Google ofrece y que también se comparten con Gmail y Google Fotos.

Según informó WABetaInfo, WhatsApp ya está probando en dispositivos Android una alternativa para guardar las copias de seguridad directamente en los servidores de Meta, sin necesidad de utilizar Google Drive. Esta nueva herramienta ofrecería 2 GB de almacenamiento gratuito para conservar los chats y otros archivos importantes.

¿Cómo funcionará la nube de WhatsApp?

La propuesta busca que los usuarios tengan su propio espacio en la nube dentro de WhatsApp. Aunque los 2 GB gratuitos podrían ser suficientes para quienes solo desean guardar conversaciones, el panorama cambia cuando se incluyen fotografías, videos y audios, ya que estos archivos suelen ocupar una gran cantidad de almacenamiento.

Para quienes necesiten mayor capacidad, WhatsApp también ofrecería planes de pago. Con WhatsApp Plus, los usuarios podrían acceder a un almacenamiento de hasta 100 GB, mientras que Meta One permitiría ampliar el espacio hasta 4 TB, dependiendo del plan contratado. Sin embargo, todavía no se han anunciado los precios oficiales de estas opciones.

Otro detalle importante es que las copias de seguridad de WhatsApp contarían con cifrado de extremo a extremo activado automáticamente, una medida que busca proteger la privacidad de las conversaciones y evitar que terceros accedan a su contenido. Por ahora, esta función continúa en fase de pruebas y aún no se ha confirmado cuándo estará disponible para todos los usuarios.



(Foto: WhatsApp)

¿Cuándo estará disponible la nube de WhatsApp?

Por el momento, la nueva función de WhatsApp solo está disponible en la versión beta 2.26.22.7 para Android, donde algunos usuarios ya pueden probar este sistema de almacenamiento en la nube. La herramienta también se encuentra en fase de pruebas para iPhone, dispositivos en los que funcionaría como una alternativa a iCloud para guardar las copias de seguridad de las conversaciones.

Sin embargo, WhatsApp todavía no ha anunciado una fecha oficial para el lanzamiento de esta función en su versión estable. Se espera que la herramienta se habilite progresivamente durante las próximas semanas o meses, por lo que los usuarios deberán estar atentos a las futuras actualizaciones de la aplicación.