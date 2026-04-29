Actriz de ‘Al fondo hay sitio’ ya no se oculta y presume su romance por primera vez con misterioso galán

La actriz no tuvo problemas en hacer oficial su relación amorosa con un misterioso galán. Foto: Instagram

Los fans de ‘Al fondo hay sitio’ quedaron en shock al enterarse que la querida actriz se volvió a enamorar.

La joven actriz Karime Scander acudió a la boda íntima de una amiga cercana, pero más allá de la celebración, lo que captó todas las miradas fue su acompañante. Por primera vez, se dejó ver junto a su pareja, con quien no dudó en mostrarse cómplice y compartir gestos llenos de romanticismo.

Karime Scander de ‘AFHS’ se lució muy enamorada

Una de las actrices más queridas de ‘Al fondo hay sitio’ es Karime Scander, quien da vida a Alessia Montalbán. Aunque muchos fans de la serie anhelaban que su romance con Jorge Guerra, ‘Jimmy’ en ‘AFHS’, se haga realidad fuera de la ficción, lo cierto que ambos actores solo son buenos amigos.

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Por ello, Karime Scander no tuvo problemas en hacer oficial su relación amorosa con un misterioso galán. Mediante sus historias de Instagram, publicó imágenes en las que ambos aparecen cruzando miradas cómplices, sonrisas y hasta un tierno beso, dejando claro que vive una etapa plena y muy feliz en el amor.

Semanas atrás ya había compartido una foto junto a él dentro de su auto, aunque muchos creyeron que solo se trataba de un amigo cercano. Esta vez, la actriz terminó por aclararlo todo y dejó sin dudas a sus seguidores.



(Foto: Instagram Karime)

¿Quién es el nuevo galán de Karime Scander?

El hombre que habría conquistado a Karime es Alexander Bernhard, un joven que se mantiene fuera del foco mediático. De acuerdo con lo que se ha podido conocer, llevaría una vida reservada y dividiría su tiempo entre Chile y Perú. Además, tendría una edad cercana a la de la actriz, lo que ha despertado aún más interés entre sus seguidores.