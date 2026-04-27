Marcelo Tinelli enterró su romance con Milett Figueroa y presumió a su nueva novia

Marcelo Tinelli también compartió una frase que encendió aún más las especulaciones. Foto: Instagram

El conductor argentino Marcelo Tinelli compartió una publicación que ha causado revuelo en redes.

Desde que Milett Figueroa confirmó el fin de su relación con Marcelo Tinelli, la prensa argentina comenzó a especular sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, el conductor volvió a generar polémica tras compartir una publicación que muchos interpretan como la confirmación de una nueva relación, enterrando su mediática historia con Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli tendría nueva novia

El domingo 26 de abril, el presentador argentino sorprendió al publicar un video en sus redes sociales en el que etiquetó a Rossana Almeyda, una exmodelo radicada en Miami y de perfil bajo, pero vinculada al mundo mediático. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente despertó rumores.

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Marcelo Tinelli también compartió una frase que encendió aún más las especulaciones: “Cociné un guiso de lentejas para este primer día frío del año… para la mujer que no blanqueo”, escribió, mencionando a Rossana Almeyda. El mensaje fue interpretado por muchos como una fuerte indirecta sobre una posible nueva relación.

Aunque el conductor no confirmó nada de forma directa, su publicación fue vista como una señal clara de que estaría iniciando una nueva etapa sentimental. El hecho de etiquetar a Rosana Almeyda terminó por alimentar todas las versiones.

Además, Tinelli no negó los rumores y, por el contrario, respondió con humor a varios comentarios en redes sociales. Esto ha reforzado la idea de que estaría viviendo un nuevo amor tras su polémica relación con la peruana Millet Figueroa.



(Fuente: Ric La Torre)

¿Cuándo terminaron Millet Figueroa y Marcelo Tinelli?

Ante la infinidad de rumores surgidos en redes sociales y en la prensa de espectáculos fue la propia Millet Figueroa quien salió a confirmar que su romance con el famoso conductor argentino terminó a fines de marzo.

Millet Figueroa aseguró que se siente tranquila con la decisión tomada y dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de retomar la relación. Además, pidió respeto ante todo lo que se ha comentado en los últimos días.