¿Ricardo Mendoza y su novia serán padres otra vez? Jorge Luna hizo inesperada revelación

Jorge Luna puso en 'jaque' al comediante, quien tuvo una inusual reacción. (Foto: Ricardo Mendoza/ Instagram)

¡Lo expuso! Jorge Luna puso en 'jaque' a Ricardo Mendoza tras revelar que sería papá nuevamente. Todos los detalles en la nota.

Hace poco tiempo, Ricardo Mendoza se convirtió en padre. El integrante de 'Hablando Huevadas' y su novia Katya Mosquera están atravesando una etapa muy bonita en su vida y no dudan en mostrar en redes sociales su faceta de padres.

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Sin embargo, durante una entrevista con Magaly TV La Firme, Jorge Luna puso en aprietos a mi compañero, ya que se animó a realizar una inesperada revelación sobre la pareja. La popular 'Urraca' no pudo contener el asombro.

Jorge Luna reveló que Ricardo Mendoza quiere ser papá nuevamente

Jorge Luna aseguró que tenía una primicia en exclusiva para su 'Madrina'. Entre risas, el comediante confesó que Katya Mosquera, novia de Ricardo Mendoza, estaría nuevamente embarazada.

"No está embarazada, no, no, no. Es mentira", indicó rápidamente el popular 'Richavo'. Ante ello, el comediante aseguró que quien se quiere convertir en padre nuevamente es Jorge Luna.

(Video: Magaly Medina)

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Fiel a su estilo, Jorge Luna aseguró que junto a su esposa están buscando la llegada de un nuevo miembro. "La verdad es que yo quiero dos más, mellizos o gemelos. Estamos buscando", comentó el amigo de Ricardo Mendoza.