Irma Maury rompió su silencio y aclaró su estado de salud tras alarmante publicación

Irma Maury no ocultó su molestia por la forma en que se interpretó su mensaje. Foto: Instagram

La recordada 'Doña Nelly' de 'AFHS' decidió pronunciarse tras alarmante publicación que generó rumores sobre su estado de salud.

La actriz Irma Maury encendió las alertas entre sus seguidores el pasado 23 de abril luego de publicar la palabra Alzheimer en su cuenta de Facebook. Esto generó una ola de especulaciones en redes sociales, donde muchos asumieron que la artista estaba atravesando esta enfermedad, lo que rápidamente se viralizó.

Irma Maury y su molestia por rumores que afirman que padece Alzheimer

Frente a la confusión, la propia actriz salió a aclarar la situación y explicó el verdadero contexto de su publicación. “Entro a Facebook y me doy con la noticia: dicen que he preocupado a la gente porque en una publicación que hice en mi muro aparece la palabra Alzheimer. Yo compartí una publicación con ese título para todos los que tienen un familiar que padece esa triste enfermedad pero no se toman el trabajo de entrar al artículo y leer, algo clásico en los peruanos, sólo leen el titular”, afirmó la recordada 'Doña Nelly' de 'AFHS'.

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Irma Maury no ocultó su molestia por la forma en que se interpretó su mensaje, señalando que muchas personas sacaron conclusiones sin informarse bien. La actriz dejó claro que su intención era generar conciencia sobre una enfermedad delicada, no hablar de su estado de salud personal.

Además, criticó duramente a algunos medios y páginas de espectáculos por difundir información sin verificar. “Lo más triste de todo es que medios de comunicación que se supone son serios rebotan la noticia, al igual que las páginitas de chismes que buscan seguidores. Qué mal estamos en este país”, expresó, dejando en evidencia su incomodidad por la situación.



(Foto: Facebook)

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Irma Maury aseguró que no padece Alzheimer

En esa misma línea, Irma Maury fue clara al descartar que padezca Alzheimer y remarcó que no suele exponer su vida privada. La actriz pidió que se detengan las especulaciones sobre su salud, ya que actualmente lleva una vida tranquila, alejada de la televisión y del ruido mediático.

Asimismo, cerró su mensaje con un llamado directo a respetar su espacio personal. “Yo vivo muy tranquila en mi hogar y, gracias a Jehová, no padezco de Alzheimer y no ando buscando publicidad. Déjenme vivir tranquila mi vida en mi casa”, expresó, dejando en claro su deseo de mantener su privacidad.