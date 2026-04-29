Alejandra Baigorria casi sufre accidente en China y preocupa a sus seguidores

Alejandra Baigorria viene compartiendo diversos momentos de su viaje a China, donde se encuentra enfocada en nuevos proyectos. Sin embargo, una de sus recientes publicaciones llamó especialmente la atención de sus seguidores.

Alejandra Baigorria vivió un gran susto en China

A través de sus redes sociales, la conocida 'Gringa de Gamarra' mostró el intenso movimiento en las calles, marcado por el uso masivo de motos eléctricas. Lo que parecía un registro cotidiano terminó convirtiéndose en un momento de tensión cuando dos motocicletas pasaron muy cerca de ella, una por delante y otra por detrás.

Lejos de entrar en pánico, Alejandra Baigorria reaccionó con humor y soltó algunas frases espontáneas para describir lo ocurrido. "¡Acá te chancan!", expresó entre risas, mientras continuaba grabando el caos vehicular que la rodeaba.

La empresaria también comentó lo impredecible del tránsito en la zona, señalando que incluso en la vereda los vehículos circulan sin mayor control. "Estamos en el medio de la vereda y acá les llega todo, no importa nada", dijo, evidenciando la sorpresa que le generó la situación.

(Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram)

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Pese al susto, Alejandra dejó claro que está disfrutando su estadía y que este tipo de experiencias forman parte de la aventura, manteniendo su actitud relajada y positiva durante el viaje.