Korina Rivadeneira se fue de viaje a Disney con sus hijos y fans notaron importante detalle

Mario Hart es el gran ausente en las vacaciones de Korina y sus hijos. Foto: Instagram

En medio de rumores de separación con Mario Hart, Korina Rivadeneira decidió irse de vacaciones junto a sus hijos.

Korina Rivadeneira vuelve a encender las redes en medio de los rumores de una posible separación con Mario Hart. Esta vez, la modelo venezolana sorprendió al compartir imágenes de su viaje a Disney junto a sus hijos, pero sin ninguna aparición del cantante y piloto, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

En sus publicaciones, Korina mostró momentos familiares llenos de diversión y complicidad con sus pequeños, dejando ver que disfrutan del viaje al máximo. Sin embargo, la ausencia total de Mario Hart ha llamado la atención de sus seguidores y ha desatado nuevamente comentarios y especulaciones sobre la situación sentimental de la pareja.

Mario Hart es el gran ausente en las vacaciones de Korina y sus hijos

Como se sabe, tanto Mario como Korina no han querido dar detalles sobre lo que está sucediendo en su relación. Sin embargo, las respuestas de ambos y la forma en que se han referido el uno al otro han dejado más dudas que certezas.

Por ello, los usuarios en redes sociales están atentos a las publicaciones de ambos personajes. En las recientes historias de Instagram compartidas por la propia Korina Rivadeneira, muchos han notado que la exchica reality se encuentra disfrutando de lo más feliz junto a sus pequeños, pero el gran ausente es Mario Hart.

Antes de que se iniciaran los rumores de una posible ruptura entre Korina y Mario, la pareja solía viajar junto a sus hijos y compartirlo en redes sociales. Por ello, para muchos, el hecho de que ahora la venezolana haya viajado sola y sin el piloto solo evidenciaría que estarían separados y que mantendrían únicamente una relación cordial por sus hijos.



(Foto: Instagram)

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Mario Hart celebró su cumpleaños sin Korina Rivadeneira

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Hart compartió algunos momentos de su celebración, donde se le ve acompañado por sus hijos Lara y Marito, quienes le prepararon una emotiva sorpresa por su onomástico.

En las imágenes también aparece la madre del piloto, quien llegó a saludarlo, así como su mascota. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la ausencia de Korina en las fotos publicadas.