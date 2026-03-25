Alejandra Baigorria realizó sorpresivo post tras revelarse 'juerga' de Said en Medellín

Alejandra Baigorria realizó inesperado post tras declaraciones de Onelia. (Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram - Esto es Guerra)

Se reveló que Said Palao y otros chicos realities se fueron de 'juerga' con mujeres de compañía. Ante ello, Alejandra realizó singular publicación.

Onelia Molina reveló que Mario Irivarren, Said Palao y otros chicos realities salieron de 'juerga' con mujeres de compañía en Colombia. La noticia generó sorpresa, porque la expareja de la 'Calavera Coqueta' aseguró que el hermano de Austin se portó muy mal.

Según contó Onelia Molina, Said Palao, Mario Irivarren y otros chicos alquilaron un Airbnb para estar juntos con las chicas de Medellín. Además, recalcó que el esposo de Alejandra Baigorria hizo de las suyas como siempre, dejando entrever que la engañó.

Por su parte, el programa 'Magaly TV La Firme' difundió un video de Mario Irivarren, Patricio Parodi, Austin Palao, Diego Rodríguez y Francho Sierralta en una discoteca de Medellín. La 'Urraca' aseguró que el video es del 16 de marzo del 2025.

Alejandra Baigorria hizo potente post tras revelarse 'juerga' de Said en Colombia

Tras difundirse esta información, Alejandra Baigorria publicó un post que generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja. En las imágenes, se puede ver a la 'Rubia de Gamarra' promocionando su nuevo emprendimiento llamado 'Agarra tu gringa'.

Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram

Recordemos que Alejandra Baigorria aseguró que se tomará un tiempo para analizar la situación que está atravesando. Además, aseguró que continuará realizando sus actividades con total normalidad, porque ella no hizo nada malo.