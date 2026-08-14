Paolo Guerrero reposteó foto de Alondra García Miró a pesar de tener una relación

¿Todavía no la olvida? Aunque terminaron su relación hace varios años, una reciente interacción de Paolo con Alondra llamó la atención en redes sociales.
Paolo Guerrero volvió a captar la atención en redes luego realizar un inesperado movimiento relacionado con su expareja Alondra García Miró. El futbolista habría compartido una publicación de la modelo, aunque poco después terminó eliminándola.
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Paolo Guerrero compartió un post de Alondra García
El hecho ocurrió este viernes 14 de agosto, cuando Guerrero interactuó con una reciente publicación de Alondra en Instagram, perteneciente al trend ‘Kinda Chic’.
La publicación de la modelo incluía varias fotografías y mensajes personales que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. Sin embargo, la inesperada interacción del futbolista generó aún más curiosidad entre los usuarios.
Paolo y Alondra terminaron su relación hace varios años y actualmente llevan sus vidas por separado. Por ello, el reposteo del futbolista no pasó desapercibido entre quienes todavía siguen sus movimientos en redes.
(Foto: Paolo Guerrero/ Instagram)
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Lo que aumentó las especulaciones fue que Guerrero eliminó la publicación pocos minutos después de compartirla. Para entonces, algunos usuarios ya habían captado lo ocurrido y comenzaron a comentarlo.
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