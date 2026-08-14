Mario Hart revela la condición que acordó con Korina Rivadeneira tras su separación

Mario Hart y Korina Rivadeneira llegaron a un acuerdo tras su separación. (Difusión)

¿No podrán tener pareja? Mario Hart decidió revelar el acuerdo que mantiene con Korina Rivadeneira tras ponerle fin a su matrimonio.

Mario Hart y Korina Rivadeneira decidieron poner punto final a su relación como pareja, pero mantienen un vínculo cercano por el bienestar de sus hijos. Ambos llegaron a un acuerdo para afrontar esta nueva etapa de la manera más saludable posible para sus pequeños.

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Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen inédito acuerdo tras separación

El piloto reveló que conversó con la modelo venezolana sobre el futuro sentimental de ambos y acordaron no presentarles nuevas parejas a sus hijos mientras no se trate de una relación seria y estable.

"Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños", explicó Mario Hart.

El exintegrante de 'Esto es Guerra' señaló que ambos son conscientes de que podrían iniciar nuevos romances en el futuro. Sin embargo, aseguró que afrontarán estos cambios con madurez para evitar que sus hijos se vean afectados.

"Hemos hablado sobre la posibilidad de iniciar nuevas relaciones; sabemos que vendrán escenarios distintos, pero mantendremos la madurez necesaria porque actualmente nuestra convivencia es muy cómoda", comentó.

(Foto: Magaly Medina - Podcast)

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Por otro lado, Mario Hart fue consultado sobre si lleva terapia junto a Korina Rivadeneira tras su separación. "No. Gracias a Dios, tenemos una excelente relación. Los chicos no tienen por qué verse afectados por nuestras malas decisiones, errores o por lo que haya pasado entre nosotros”, afirmó el piloto.