María Pía revela cuál es el estado de su menor hija tras aparatoso accidente

María Pía Copello indicó que Catalina solo se hizo un esguince y deberá usar una férula. (Foto: María Pía / Instagram)

Catalina, hija menor de la conductora, sufrió un fuerte accidente en su colegio y fue llevada de emergencia a una clínica.

La hija menor de María Pía Copello preocupó a sus seguidores luego de sufrir un accidente en su colegio. La menor cayó por las escaleras y, aunque inicialmente no se conocía con precisión su estado de salud, ahora reapareció junto a su madre para contar cómo se encuentra.

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María Pía Copello confesó cuál es el estado de su hija tras accidente

Catalina explicó que el accidente ocurrió cuando bajaba las escaleras de su colegio junto a unas amigas. Según relató, cayó desde aproximadamente el tercer escalón y se dobló el tobillo.

"En ese momento, el pie no me dolía tanto, pero ya cuando estaba en la salida me empezó a doler que no podía pisar", contó la menor en un video compartido en redes sociales.

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(Foto: TikTok / María Pía)

María Pía, por su parte, contó que se enteró de lo ocurrido mientras conducía su podcast en vivo y, en un primer momento, pensó que se trataba de algo grave. Al encontrarse posteriormente con su hija, notó que tenía fuertes dolores y dificultades para caminar.

Ante esta situación, la presentadora decidió llevarla a una clínica, donde le realizaron una radiografía y determinaron que había sufrido un esguince de ligamento. Actualmente, Catalina se encuentra estable, aunque deberá utilizar una férula y movilizarse con muletas durante algunos días.