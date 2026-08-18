Korina Rivadeneira intentó bailar con cantante de Venezuela y pasó tremendo 'roche' en pleno concierto

Korina Rivadeneira protagonizó un bochornoso momento durante el concierto. (Foto: Korina Rivadeneira / Instagram)

La venezolana intentó captar la atención de Beto Montenegro, sin imaginar el bochornoso momento que viviría.

Korina Rivadeneira protagonizó un divertido momento durante el concierto de Rawayana en Costa 21, realizado el último fin de semana en Lima. El momento, se hizo viral rápidamente en redes sociales.

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Korina Rivadeneira pasó 'roche' en concierto de Rawayana

La modelo subió al escenario junto a otros seguidores e influencers de la banda venezolana para bailar durante el show. Sin embargo, terminó llamando la atención por un particular acercamiento al vocalista Beto Montenegro.

Mientras el cantante interpretaba uno de los temas, Korina se acercó por detrás y le tocó la espalda para llamar su atención. Luego, comenzó a bailar frente a él, aparentemente esperando alguna reacción.

Beto Montenegro volteó para mirar qué ocurría, pero lejos de interactuar con la modelo, simplemente continuó con su presentación. Este gesto generó divertidas reacciones entre los usuarios de redes sociales.

(Foto_ TikTok)

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"Qué roche, ni caso le hicieron", "Le dijo: ok señora, ya la vi", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas. La reacción del vocalista terminó convirtiéndose en el detalle más comentado del curioso momento. Korina Rivadeneira, por su parte, continuó disfrutando del concierto junto a los demás invitados sobre el escenario.