Korina Rivadeneira intentó bailar con cantante de Venezuela y pasó tremendo 'roche' en pleno concierto

La venezolana intentó captar la atención de Beto Montenegro, sin imaginar el bochornoso momento que viviría.
Korina Rivadeneira protagonizó un divertido momento durante el concierto de Rawayana en Costa 21, realizado el último fin de semana en Lima. El momento, se hizo viral rápidamente en redes sociales.
PUEDES VER: María Pía revela cuál es el estado de su menor hija tras aparatoso accidente
Korina Rivadeneira pasó 'roche' en concierto de Rawayana
La modelo subió al escenario junto a otros seguidores e influencers de la banda venezolana para bailar durante el show. Sin embargo, terminó llamando la atención por un particular acercamiento al vocalista Beto Montenegro.
Mientras el cantante interpretaba uno de los temas, Korina se acercó por detrás y le tocó la espalda para llamar su atención. Luego, comenzó a bailar frente a él, aparentemente esperando alguna reacción.
Beto Montenegro volteó para mirar qué ocurría, pero lejos de interactuar con la modelo, simplemente continuó con su presentación. Este gesto generó divertidas reacciones entre los usuarios de redes sociales.
(Foto_ TikTok)
PUEDES VER: Mario Hart revela la condición que acordó con Korina Rivadeneira tras su separación
"Qué roche, ni caso le hicieron", "Le dijo: ok señora, ya la vi", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas. La reacción del vocalista terminó convirtiéndose en el detalle más comentado del curioso momento. Korina Rivadeneira, por su parte, continuó disfrutando del concierto junto a los demás invitados sobre el escenario.
Más de Espectáculos
-
'Grimi' rompe su silencio tras 'ampay' con novia de Curwen y deja curioso post
El joven influencer decidió pronunciarse sobre el ampay que protagonizó con Carla Campos. El mensaje sorprendió a muchos.
-
Curwen rompió su silencio y reveló que su boda con Carla Campos-Salazar no va
El popular youtuber Curwen se pronunció en sus programas sobre lo ocurrido con su novia.
-
Curwen recibe picantes apodos y recrea ampay de Carla Campos
Curwen y sus compañeros de 'Habla Good' decidieron recrear la escena que protagonizó Carla Campos. Además, fue víctima de crueles calificativos.
-
Ana Paula tiene sorprendente reacción tras polémica entre Paolo Guerrero y Alondra
La brasileña y el futbolista estarían distanciados luego de que la cuenta de Instagram de Paolo Guerrero fuera hackeada.