Alejandra Baigorria reveló por qué nunca pensó divorciarse de Said Palao tras ampay

Alejandra aseguró que la confianza sigue intacta en su matrimonio con Said. Foto: captura YouTube

Alejandra Baigorria se sinceró sobre su relación con Said y sorprendió al contar por qué decidió perdonarlo tras el ampay, dejando claro que el divorcio nunca fue una opción para ella.

Tras guardar silencio por varios meses luego del polémico ampay de Said Palao en un yate en Argentina, Alejandra Baigorria decidió hablar nuevamente sobre su matrimonio. La empresaria sorprendió al revelar que, pese a lo ocurrido y al difícil momento que atravesó, nunca consideró divorciarse del integrante de ‘Esto es guerra’.

Alejandra Baigorria afirmó que nunca pensó divorciarse de Said

Durante una entrevista, Alejandra Baigorria explicó que su matrimonio con Said Palao tiene un valor muy importante, especialmente porque ambos decidieron casarse por la iglesia. La exintegrante de ‘Esto es guerra’ aseguró que, desde que dieron el “sí”, asumieron una promesa que va más allá de los buenos momentos.

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“Es mi esposo, yo lo amo. En el momento que decidimos darnos el sí, es una declaración ante Dios. Nosotros nos casamos por la iglesia. Tenemos que estar en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, porque es aquí donde uno ve cuánto realmente te quiere la persona. (...) A mí siempre me dijeron que un matrimonio no es fácil y que hay que construirlo y mantenerlo; si no, no habría tanto porcentaje de divorcios”, indicó.

Al ser consultada directamente sobre si pensó en separarse de Said Palao tras el ampay, Alejandra Baigorria fue tajante y respondió con un contundente: “no”, dejando claro que su decisión fue apostar por su matrimonio y no dejarse llevar por el momento de crisis.

Asimismo, Baigorria aclaró que no justifica lo ocurrido, pero decidió perdonar porque así lo sintió. “No justifico lo que pasó porque hay cosas que no se debieron hacer”, señaló. Sin embargo, también agregó: “Lo perdoné, fue mi decisión, estamos bien. La confianza sigue intacta”.

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Alejandra aseguró que la confianza sigue intacta en su matrimonio con Said

La empresaria también resaltó la personalidad de Said Palao y aseguró que él ocupa un lugar importante en su vida. “Said es una persona más tranquila. Él es mi cable a tierra”, expresó Alejandra, al explicar que su esposo la ayuda a mantener equilibrio en medio de situaciones complicadas.

Finalmente, Alejandra Baigorria aseguró que hoy su relación con Said Palao se encuentra en un buen momento. “Tomé la decisión de luchar por mi matrimonio, por algo en lo que confié y creí”, sostuvo. Además, remarcó: “Actualmente estamos súper bien. Tenemos una relación basada en confianza, estamos tranquilos”.