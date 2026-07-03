Tilsa Lozano publica curioso mensaje tras la detención de su expareja Jackson Mora

Tilsa Lozano reapareció en redes sociales tras detención de su exesposo. (Foto: Tilsa Lozano/ Instagram - LR)

El exesposo de Tilsa Lozano fue detenido por la PNP y la popular modelo sorprendió con inesperado mensaje en sus redes.

Jackson Mora , expareja de Tilsa Lozano , está caparando la atención de diversos medios de comunicación tras ser detenido por presunto fraude informático en una investigación fiscal que lo vincula a una organización criminal.

¿Tilsa Lozano se pronunció sobre la detención de Jackson Mora?

El modelo nunca dio detalles del fin de su matrimonio, pero si confirmó que quedó endeudada tras la separación. Tilsa no se ha pronunciado sobre el tema, pero se animó a compartir una frase reflexiva.

"Sana para que cuenta te quieran de verdad, no te dé miedo a creerlo" , indica el post que compartió la popular influencer. Además, se mostró relajado en su vehículo; Mientras su expareja atraviesa un momento sumamente delicado.

(Foto: Tilsa Lozano/Instagram)

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Tilsa sería citada como testigo tras la detención de Jackson

Durante una conversación en 'América Hoy', Rebeca Escribens comentó que Tilsa Lozano podría ser considerada como testigo dentro de las diligencias, ya que es exesposa de Jackson Mora.

(Foto: América TV)

"Escuché y leí también que podrían investigar incluso a Tilsa Lozano , vamos a ver qué es lo que pasa, no tendría nada que ver o como testigo... lamentable cuando una persona involucrada como es Jackson Mora ha tenido varias parejas, sin duda alguna van a recurrir a ella para formular hipótesis y preguntarle cosas” , comentó.