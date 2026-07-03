La Velada del Año VI llega a TikTok LIVE para conectar con millones de fans en todo el mundo

La adrenalina de La Velada del Año VI arranca mucho antes de que suene la campana del primer asalto. Foto: Difusión

Por primera vez, TikTok transmitirá en directo La Velada del Año, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos (@ibaillanos). El próximo 25 de julio, la plataforma se convierte en la gran tribuna digital donde millones de fans podrán vivir el espectáculo en tiempo real.

La Velada del Año VI, el evento de boxeo amateur creado por Ibai Llanos (@ibaillanos), que enfrenta sobre el ring a grandes creadores de contenido y personalidades de habla hispana, además de sumar actuaciones musicales en directo, da el salto definitivo a TikTok LIVE. La plataforma anunció que, por primera vez, transmitirá en vivo la nueva edición del evento, uniendo deporte y espectáculo en una sola noche.

En TikTok LIVE, los grandes momentos deportivos se convierten en experiencias culturales compartidas, donde marcas, creadores y fanáticos se unen en tiempo real a través del contenido, la conversación y la participación. En este contexto, el próximo 25 de julio de 2026, el Estadio La Cartuja, en Sevilla, se convertirá en el escenario de un fenómeno multitudinario que integra deporte, música y entretenimiento interactivo en una experiencia única, similar a la que ocurre dentro de la comunidad de TikTok.

La transmisión en TikTok LIVE consolida a la plataforma como el puente creativo definitivo entre los creadores más influyentes del mundo y las nuevas audiencias globales, quienes también podrán conectar con toda la información del evento en TikTok a través del hashtag oficial #LaVelada6.

Más allá de la pantalla: la nueva forma de vivir el deporte en TikTok

TikTok ha cambiado las reglas del juego a la hora de disfrutar del deporte. En la plataforma, los fanáticos participan activamente, debaten con otros fans, apoyan a sus atletas favoritos y crean su propio contenido sobre cada hito deportivo. Esta pasión convierte los grandes encuentros deportivos en una gran conversación interactiva global, con un impacto real en la industria del entretenimiento.

Las cifras demuestran que el deporte en TikTok conecta de forma relevante con la comunidad y, en especial, con La Velada del Año:

• Una comunidad de creadores imparable: más de 60 millones de creadores de contenido deportivo celebran en la plataforma a los equipos, deportistas y momentos que les apasionan.

• Pasión total por el boxeo: casi uno de cada cuatro usuarios globales de TikTok, el 23%, sigue activamente el boxeo. (1)

• El auge de los deportes de contacto: esta emoción se extiende a disciplinas hermanas, ya que el 22% de los usuarios sigue de cerca las artes marciales y el 18% vibra con la lucha libre. (1)

De este modo, la experiencia deportiva en la plataforma trasciende hacia una comunidad global, siendo el deporte uno de los fenómenos más arraigados culturalmente en la comunidad hispanohablante de TikTok.

La Velada del Año VI ejemplifica cómo el deporte y el entretenimiento se ven impulsados cada vez más por el fandom y la participación de las comunidades dentro de TikTok. A través de TikTok LIVE, los aficionados disfrutarán de una experiencia inmersiva, muy cercana a estar en primera fila en el Estadio La Cartuja, permitiéndoles interactuar en tiempo real con toda la comunidad y vivir de cerca cada asalto junto a Ibai Llanos y sus creadores favoritos.

La agenda de La Velada VI: las citas clave para no perderse nada

La adrenalina de La Velada del Año VI arranca mucho antes de que suene la campana del primer asalto. Para ir calentando el ambiente, la cuenta de Ibai Llanos (@ibaillanos) en TikTok se convertirá en la pantalla oficial donde se podrá vivir el minuto a minuto del evento a través de tres retransmisiones clave en TikTok LIVE:

• La previa en TikTok LIVE: los espectadores podrán interactuar a través del chat con los creadores de contenido participantes del espectáculo, descubrir cómo viven los entrenamientos a pocos días del gran evento y empezar a perfilar quiénes son los favoritos de la audiencia.

• El pesaje oficial: el momento de máxima tensión previo al combate. En directo desde Sevilla, el próximo 24 de julio, la comunidad de TikTok podrá presenciar el pesaje de los participantes y el cara a cara definitivo.

• La Velada del Año VI, el gran evento: ocho horas de pura adrenalina el próximo 25 de julio, con el torneo de boxeo amateur más esperado y actuaciones musicales de grandes artistas internacionales, directamente desde el Estadio La Cartuja.

"Al igual que yo he podido conectar al instante con millones de personas en mi cuenta de TikTok, estoy encantado de que por primera vez los amantes de La Velada vayan a unirse a la plataforma para apoyar a sus creadores favoritos, compartir con ellos el camino hasta el 25 de julio, y ver todo lo que está pasando en la edición de este año, a través de la programación que retransmitiremos en TikTok LIVE", afirma Ibai Llanos.

El ring más internacional: La Velada del Año elimina barreras y une a comunidades de todo el mundo

Por primera vez en su trayectoria, Ibai Llanos (@ibaillanos) emitirá La Velada del Año en TikTok LIVE. Esto abre de par en par las puertas de la gran noche del entretenimiento deportivo y musical para que toda la comunidad de TikTok se una a la retransmisión de uno de los eventos de entretenimiento más esperados del año.

Los grandes eventos deportivos son momentos en los que la atención de los aficionados crece de forma exponencial en TikTok, lo que convierte a la plataforma en el lugar ideal para participar en tiempo real y permite que las marcas presentes puedan impulsar las interacciones con su comunidad global.

Esta edición destaca por ser la más internacional hasta la fecha. El cartel reúne a 20 de los creadores más influyentes del mundo, quienes priorizan su preparación física y mental, rodeados de deportistas profesionales, para formar parte de un combate muy especial. El cuadrilátero de Sevilla recibirá a representantes clave de la comunidad hispanohablante de seis países: 11 creadores de España, 4 de Argentina, 2 de México, 1 de Colombia, 1 de El Salvador y 1 de Puerto Rico.

Esta mezcla de culturas no solo asegura un entretenimiento épico, sino que generará una conversación y una expectativa global sin precedentes, capaz de movilizar a millones de fans en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Así, TikTok demuestra cómo una pasión local puede convertirse en un fenómeno mundial de forma inmediata.

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