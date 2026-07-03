Alejandra Baigorria se quebró y se amistó con Mario Irivarren

Alejandra Baigorria y Mario Irivarren hicieron las paces tras varios meses alejados. Foto: captura YouTube

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ fue invitada al podcast donde Mario Irivarren es uno de los conductores. Ambos no dudaron en sincerarse y hacer las paces.

Alejandra Baigorria y Mario Irivarren decidieron ponerle punto final a los problemas que los mantuvo alejados por un tiempo. Ambos se reencontraron en el pódcast ‘La Manada’, donde hablaron con sinceridad sobre lo ocurrido, aclararon sus diferencias y terminaron ofreciéndose disculpas frente a cámaras.

Alejandra Baigorria y Mario Irivarren hicieron las paces

La empresaria ya había dicho en varias ocasiones que siempre consideró a Mario como un amigo importante en su vida. Por eso, al asistir al podcast ‘La Manada Galáctica’ y escuchar sus palabras, Alejandra recordó los momentos que compartieron juntos y terminó quebrándose al hablar del cariño que aún le guarda al exchico reality.

PUEDES VER: Tilsa Lozano publica curioso mensaje tras la detención de su expareja Jackson Mora

“No está mal pedir disculpas, aceptarlo y seguir porque al final fue un vínculo tan grande, tan importante que, para mí, venir, verte, me mueve bastante porque tú siempre fuiste importante en mi vida. Me dan ganas hasta de llorar fuiste una persona que me enseñó mucho, pasamos muchas cosas. He llorado contigo, te he contado mis problemas, tú a mí y creo que eso no debe ser algo que se termine así, a mí sí me duele”, expresó Alejandra Baigorria con la voz entrecortada.

Además, Baigorria contó que Said Palao conocía lo mucho que le afectaba estar alejada de Mario. “Said sabe y siempre se lo digo, a mí sí me duele estar separada de Mario porque Mario es una excelente persona, fuera de todo porque todos cometemos errores, nadie es perfecto, pero eso no tiene nada que ver. Tus problemas personales, tus relaciones o los errores que hayas cometido de lo que fuiste como persona conmigo. Me baso en lo que fuiste conmigo en muchas etapas importantes”, comentó.



(Fuente: La Manada)

PUEDES VER: Marco Díaz sorprendió con emotivo mensaje a Tula Rodríguez y avivan rumores de relación

¿Por qué se distanciaron Mario Irivarren y Alejandra Baigorria?

Aunque el momento más emotivo fue la reconciliación, Alejandra Baigorria y Mario Irivarren admitieron que su amistad pasó por momentos difíciles antes de volver a acercarse. Mario explicó que el distanciamiento no ocurrió de un momento a otro, sino que fue consecuencia de varias situaciones externas que poco a poco terminaron afectando el vínculo.

Por su parte, Alejandra señaló que trató de mantenerse al margen de problemas que no le correspondían, pero reconoció que con el tiempo algunas cosas terminaron tocándola directamente. Sin dar mayores detalles, ambos dejaron entrever que la separación fue el resultado de un desgaste acumulado.