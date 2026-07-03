Marco Díaz sorprendió con emotivo mensaje a Tula Rodríguez y avivan rumores de relación

Tula recibió un emotivo mensaje por parte del productor de TV. (Foto: Tula Rodríguez7 Instagram)

¿Confirmaron relación? El productor de TV compartió fotos inéditas de ambos y sorprendió a diversas personas con el emotivo mensaje que le dedicó a la Tula.

Tula Rodríguez celebró sus 49 años en una fecha muy especial. Aunque esta vez no pudo compartir el día con su hija Valentina, quien se encuentra en Estados Unidos, recibió el cariño de familiares, amigos y compañeros de trabajo.

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Tula Rodríguez recibió tierno mensaje de cumpleaños de Marco Díaz

Uno de los saludos que más llamó la atención fue el de Marco Díaz, productor de televisión con quien desde hace varios años es vinculada sentimentalmente. A través de Instagram, le dedicó un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías juntos.

"Compartiendo como jugando muchos años de harrrto cariño y respeto… Que sigan las sonrisas. Siempre en las buenas, las malas y las peores… Feliz cumple intensidad", escribió Marco, generando cientos de reacciones entre los seguidores de la conductora.

Las imágenes muestran a ambos compartiendo momentos durante las grabaciones de 'Mande quien mande' y 'En boca de todos', además de algunos viajes familiares realizados años atrás.

(Foto: Marco Diaz/ Instagram)

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Tula respondió a la publicación con un emoji de corazón. Las especulaciones sobre un romance entre ambos crecieron aún más luego de una reciente entrevista. En tono de broma, Tula señaló a Marco y sorprendió con una inesperada confesión.

"Yo lo quiero a él: Marco. Él es", dijo entre risas, dejando abierta la posibilidad de que entre ambos exista algo más que una gran amistad. Hasta el momento, ambos no se han pronunciado sobre el tema.