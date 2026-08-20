Alondra García Miró reaparece tras 'acercamiento' con Guerrero y deja curioso mensaje sobre su vida

Alondra García evitó pronunciarse sobre el tema Paolo Guerrero. (Foto: Alondra García Miró / Instagram)

La exchica reality reapareció en Instagram luego de ser vinculada nuevamente con Paolo Guerrero y sorprendió a sus seguidores con importante anuncio.

Alondra García Miró reapareció en redes sociales luego de la polémica generada por las recientes acciones relacionadas con su expareja Paolo Guerrero. La modelo había optado por mantenerse en silencio tras conocerse que el futbolista la siguió en Instagram y compartió una publicación relacionada con ella.

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Sin embargo, Guerrero aseguró que no fue él quien realizó dichas acciones y afirmó que sus redes sociales habían sido hackeadas. En medio de esta situación, Alondra tomó una importante decisión que sorprendió a todos.

Alondra García Miró reapareció tras polémica con Paolo Guerrero

La exchica reality explicó a sus seguidores por qué no suele realizar videos para ellos. "He reflexionado que me desenvuelvo mejor cuando les cuento mi día a día por escrito, pero intentaré hablarles más", comentó mediante sus historias de Instagram.

Además, Alondra anunció que podría abrir una caja de preguntas para conocer las inquietudes de sus seguidores y responder algunas de ellas. No obstante, dejó claro que existen temas sobre los que no estaría dispuesta a hablar.

"Por eso estaba pensando en hacer una cajita de preguntas para todo lo que quieren saber", señaló. Luego, lanzó una advertencia: "Ojo, siempre y cuando no sea puro chimi chimi", dejando entrever que evitará responder preguntas relacionadas con chismes o especulaciones sobre su vida privada.