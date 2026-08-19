María Pía reveló por primera vez que le fueron infiel y contó su contundente decisión

María Pía reveló que esa traición ocurrió durante su adolescencia.

La conductora de 'Sin + que decir' reveló que descubrió una infidelidad y contó qué decisión tomó tras conocer la traición, sorprendiendo a sus compañeros.

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al contar un episodio de infidelidad que vivió. La influencer decidió compartir su experiencia luego de referirse al complicado momento que atraviesa Curwen tras el 'ampay' de su novia, Carla Campos Salazar.

María Pía Copello confesó que la engañaron

Durante su programa 'Sin + que decir', la empresaria recordó que tuvo una pareja que acostumbraba pelear con ella los fines de semana para poder salir de fiesta sin preocupaciones.

"Yo tuve un enamoradito que siempre se peleaba los fines de semana conmigo. El viernes ya por cualquier cosa se peleaba", contó María Pía, mientras que sus compañeros la miraban atentamente.

La exconductora relató que un domingo por la mañana recibió la llamada de una mujer, quien le preguntó si continuaba con su pareja. La joven le contó que había visto al hombre junto a otra mujer y que ambos parecían tener una relación.

(FOTO: SIN+QUEDECIR)

Ante la revelación, María Pía decidió acudir a la casa de su entonces pareja y conversar con su madre. Además, contó que se llevó varias cosas que le había regalado durante la relación.

La anécdota provocó diversas reacciones entre sus seguidores, mientras María Pía incluso aprovechó el momento para hacer una referencia a su esposo. La popular influencer le dijo a Samuel que haga las cosas bien, porque ella confía en él.