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'Grimi' rompe su silencio tras 'ampay' con novia de Curwen y deja curioso post

Miércoles, 19 de agosto de 2026 10:15

El joven indicó que no buscaba salir en el programa de 'Magaly TV. La Firme. (Foto: Curwen - Alonso Grimaldo/ Instagram)

El joven influencer decidió pronunciarse sobre el ampay que protagonizó con Carla Campos. El mensaje sorprendió a muchos.

Las imágenes de Carla Campos Salazar, novia de Curwen, bailando con otro hombre en una discoteca generó revuelo en redes sociales. Diversos cibernautas no dudaron en burlarse del influencer y criticar el accionar de la joven, pero nadie imaginó que 'Grimi' lanzaría un 'picante' mensaje sobre el tema.

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'Grimi', joven ampayado con novia de Curwen, sorprendió con singular mensaje

El joven que se mostró muy cercano a Carla Campos fue indentificado con Alonso Grimaldo, conocido como 'Grimi', quien decidió pronunciarse sobre el 'ampay' a través de su cuenta de X, antes Twitter.

"Me imaginaba en Forbes antes que en Magaly, pero bueno", escribió el joven horas después de que las imágenes fueran emitidas en el programa de espectáculos.

El comentario llamó la atención de los usuarios, especialmente porque Curwen, al ver las imágenes, aseguró conocer al joven y hasta lo identificó como 'Grimi', sorprendiendo a los televidentes.

(Foto: Twitter)

PUEDES VER: Carla, novia de Curwen, toma inesperada decisión tras ser captada junto a otro joven

Alonso Grimaldo es ingeniero de inteligencia artificial y cuenta con experiencia en procesos de digitalización. Además, está vinculado al mundo de los negocios.

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