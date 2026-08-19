Curwen rompió su silencio y reveló que su boda con Carla Campos-Salazar no va

Curwen reconoció infidelidad de su novia. Foto: composición captura YouTube/Instagram

El popular youtuber Curwen se pronunció en sus programas sobre lo ocurrido con su novia.

El último lunes en la noche, Magaly Medina presentó un informe en donde se reveló un ampay de Carla Campos-Salazar, novia de Curwen. La influencer fue captada muy cariñosa con otro hombre que no era el popular youtuber. Ante ello, el integrante de ‘Todo Good’ decidió pronunciarse y hablar de su actual estado sentimental.

Curwen reconoció infidelidad de su novia

Víctor Caballero, Curwen, rompió su silencio por primera vez en el programa ‘Todo Good’. Aunque cuando fue abordado por las cámaras de Magaly Medina, trató de negar el accionar de su novia Carla Campos-Salazar, esta vez en el mencionado podcast reconoció la infidelidad de su novia.

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“Las imágenes hablan por sí solas. Me cegué y las imágenes son clarísimas. Se hizo algo que no se debía", expresó Curwen sobre el ampay de su novia con otro joven en una discoteca.

A pesar de lo sucedido, el youtuber insistió en que no ataquen a su novia, Carla Campos-Salazar. “Cualquier ataque, crítica, cualquier cosa que tengan que decir, evidentemente yo pido que sea contra mí, no contra ella. Búrlense de mí, como lo han venido haciendo durante muchos años, no tengo ningún problema. Lo que no entiendo es: ¿qué de malo hice yo?, si mi único delito fue amar”.

Curwen confirmó que su boda se canceló

Horas más tarde, Curwen también se pronunció en su programa ‘Brutalidad Política’. Sin embargo, en esta ocasión se refirió a la decisión que ha tomado respecto a su relación amorosa con Carla Campos-Salazar.



(Fuente: Brutalidad Política)

"La boda ha quedado suspendida. La boda iba a ser el 14 de noviembre; pues se postergó, iba a ser en abril por un tema de tiempo, pero ahora ya no. Ha quedado suspendida", dijo Curwen en un primer momento. No obstante, luego fue más contundente y resaltó que la “boda no va” y que está totalmente cancelada.