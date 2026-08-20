Ana Paula Consorte estaría embarazada otra vez en plena crisis con Paolo Guerrero

La relación de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero está en crisis. Foto: Instagram

En medio de una presunta crisis de su relación, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero estarían esperando a su tercer hijo.

Ana Paula Consorte estaría esperando un nuevo bebé, según comentó Rodrigo González durante la reciente edición de ‘Amor y fuego’. La versión surgió en medio de la polémica que atraviesa Paolo Guerrero, quien denunció accesos no autorizados a sus cuentas personales. A esto se suma que la brasileña salió del Perú y compartió imágenes de su estadía en Porto Alegre.

La situación llamó la atención porque, días antes, desde las redes sociales del futbolista se republicaron contenidos de Alondra García Miró, su expareja, y también se registró que volvió a seguirla por algunos minutos. Más tarde, el ‘Depredador’ afirmó que sus perfiles habían sido vulnerados y señaló que detectaron actividad desde distintos dispositivos.

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¿Ana Paula Consorte está embarazada?

“Según unas fuentes bastante confiables, y esta es una arista que no veíamos venir, porque ellos están atravesando una fuerte crisis de pareja a la que también ya estamos de alguna manera acostumbrados, pero esta vez no es igual que las anteriores. ¿Por qué? Porque Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada”, expresó Rodrigo González en su programa.

Después de la controversia generada en las plataformas digitales de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte decidió dejar el país. La brasileña mostró en sus redes sociales parte de su permanencia en Porto Alegre, mientras el futbolista continuaba enfrentando las repercusiones por los movimientos registrados en sus cuentas.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

La relación de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero está en crisis

La versión sobre un posible embarazo surge en medio de un momento complicado para la relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. La pareja tenía planes de matrimonio y, antes de esta nueva polémica, ambos parecían continuar con normalidad su vínculo sentimental.

Por su parte, Paolo Guerrero decidió pronunciarse para explicar lo ocurrido en sus redes sociales luego de que aparecieran publicaciones relacionadas con Alondra García Miró. El futbolista sostuvo que sus cuentas habrían sido vulneradas, mientras que la información sobre un posible embarazo de Ana Paula Consorte continúa siendo solo una versión mencionada por Rodrigo González.