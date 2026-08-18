En Vivo

10:00am - 1:00pm
'Player' con Jorge Aguayo
escuchar en vivo

Search

Curwen recibe picantes apodos y recrea ampay de Carla Campos

Martes, 18 de agosto de 2026 18:58

Curwen sorprendió al recrear ampay de su novia Carla Campos. (Foto: Habla Good / ATV)

Curwen y sus compañeros de 'Habla Good' decidieron recrear la escena que protagonizó Carla Campos. Además, fue víctima de crueles calificativos.

Tras la difusión del ampay de Carla Campos, Curwen decidió romper su silencio en su podcast 'Habla Good', sin imaginar que sus amigos le harían crueles bromas sobre la situación que está atravesando.

PUEDES VER: Carla, novia de Curwen, toma inesperada decisión tras ser captada junto a otro joven

Curwen recreó ampay de Carla Campos junto a otro joven

Durante el programa, Curwen se mostró sumamente tranquilo y tomó el tema con humor. Sin embargo, en un momento de la transmisión se ausentó y fue ahí cuando Tonino aprovechó para decir que se había ido a "limar los cachos", comentario que provocó carcajadas en sus compañeros.

Las burlas no terminaron ahí, ya que los integrantes de ‘Habla Good’, incluido Curwen, decidieron recrear el ampay de Carla Campos. Tonino comenzó a bailar, tal como lo hacía la influencer, y se acercó a Víctor Caballero para darle un beso, pero él lo detuvo.

(Foto: Habla Good / YouTube)

PUEDES VER: Ana Paula tiene sorprendente reacción tras polémica entre Paolo Guerrero y Alondra

"Me cegué y las imágenes son clarísimas. Se hizo algo que no se debía. (...) ¿Qué hice mal yo? Si mi único delito fue amar", puntualizó Curwen al referirse al ampay de Carla Campos junto a otro joven.

Finalmente, Curwen pidió a los cibernautas que no la critiquen ni la ataquen. Hasta el momento, la modelo e influencer no ha dado su descargo sobre el ampay que los ha puesto en el centro de la farándula nacional.

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

  • 'Planeta en Línea'

    4:00pm - 5:00pm

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios