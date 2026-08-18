Curwen recibe picantes apodos y recrea ampay de Carla Campos

Curwen sorprendió al recrear ampay de su novia Carla Campos. (Foto: Habla Good / ATV)

Curwen y sus compañeros de 'Habla Good' decidieron recrear la escena que protagonizó Carla Campos. Además, fue víctima de crueles calificativos.

Tras la difusión del ampay de Carla Campos, Curwen decidió romper su silencio en su podcast 'Habla Good', sin imaginar que sus amigos le harían crueles bromas sobre la situación que está atravesando.

Curwen recreó ampay de Carla Campos junto a otro joven

Durante el programa, Curwen se mostró sumamente tranquilo y tomó el tema con humor. Sin embargo, en un momento de la transmisión se ausentó y fue ahí cuando Tonino aprovechó para decir que se había ido a "limar los cachos", comentario que provocó carcajadas en sus compañeros.

Las burlas no terminaron ahí, ya que los integrantes de ‘Habla Good’, incluido Curwen, decidieron recrear el ampay de Carla Campos. Tonino comenzó a bailar, tal como lo hacía la influencer, y se acercó a Víctor Caballero para darle un beso, pero él lo detuvo.

(Foto: Habla Good / YouTube)

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"Me cegué y las imágenes son clarísimas. Se hizo algo que no se debía. (...) ¿Qué hice mal yo? Si mi único delito fue amar", puntualizó Curwen al referirse al ampay de Carla Campos junto a otro joven.

Finalmente, Curwen pidió a los cibernautas que no la critiquen ni la ataquen. Hasta el momento, la modelo e influencer no ha dado su descargo sobre el ampay que los ha puesto en el centro de la farándula nacional.