Christian Domínguez no tendría agregada en WhatsApp a su hija Camila. Foto: Instagram

La hija de Christian Domínguez protagonizó un inesperado reclamo en pleno podcast, luego de descubrir un detalle impensado sobre el WhatsApp de su papá.

Camila Domínguez vivió un inesperado momento durante una transmisión en vivo al descubrir que su padre, Christian Domínguez, aparentemente no la tendría agregada en WhatsApp. La situación sorprendió a los conductores del programa, quienes comenzaron a revisar la fotografía de perfil del cantante y hasta bromearon sobre la posibilidad de que tuviera restringidos sus estados.

Christian Domínguez no tendría agregada en WhatsApp a su hija Camila

Todo ocurrió el lunes 16 de noviembre durante el podcast 'No aclares que oscureces', conducido por Dafonseka. En plena transmisión, Camila Domínguez intentó comunicarse por teléfono con su papá, pero el cantante no respondió la llamada. Fue entonces cuando los integrantes del programa decidieron revisar su perfil de WhatsApp y descubrieron un curioso detalle.

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Al notar que no aparecía la fotografía de Christian Domínguez, Dafonseka lanzó una pregunta que sorprendió a todos. “¿Por qué no tiene foto tu viejo?”, comentó el conductor. Entre risas, Camila respondió: “Creo que no me ha agregado”, e incluso bromeó con la posibilidad de que su padre la hubiera bloqueado en la aplicación.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando el productor Abnner Robles y los demás integrantes del podcast comprobaron que Christian Domínguez sí tenía una fotografía de perfil. Se trataba de una imagen de su boda con Karla Tarazona, celebrada en junio de este año. Al conocer este detalle, Camila no pudo ocultar su desconcierto frente a las cámaras, protagonizando uno de los momentos más inesperados de la transmisión.



(Fuente: 'No aclares que oscureces')

¿Cómo reaccionó Camila Domínguez al enterarse que papá no la tiene en WhatsApp?

Camila Domínguez no pudo ocultar su sorpresa al descubrir, en plena transmisión en vivo, que su padre, Christian Domínguez, aparentemente no la tenía agregada en WhatsApp. “No puede ser posible que no me hayas agregado. Yo pensé que no tenías foto de perfil y me vengo a enterar en vivo y en directo que no es así”, manifestó.

Pero eso no fue todo. Camila Domínguez continuó con su divertido reclamo e incluso fingió estar a punto de llorar por lo ocurrido. “Me retiro por esa falta de respeto. Yo quiero decirte que no puedes ser capaz que no me hayas agregado al WhatsApp pensando que no tienes foto de perfil y me vengo a enterar en vivo y en directo. Me pasas humillación, me sacan tu foto de perfil al aire y no me contestas el teléfono de paso”, comentó mientras simulaba tener lágrimas en los ojos.