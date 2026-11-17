Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se preparan para recibir a su tercer bebé en común. Foto: Instagram

La brasileña Ana Paula Consorte no dudó en responder a sus fans sobre su actual embarazo y si desea seguir agrandando su familia con Paolo Guerrero.

Luego de confirmarse que Ana Paula Consorte está embarazada nuevamente de Paolo Guerrero, la modelo brasileña decidió responder algunas inquietudes de sus seguidores a través de sus redes sociales. Una de las preguntas estuvo relacionada con la posibilidad de tener más hijos junto al futbolista peruano, pero su inesperada respuesta no pasó desapercibida.

Ana Paula Consorte revela si tendrá más hijos con Paolo Guerrero

A través de sus historias de Instagram, Ana Paula Consorte contó que este embarazo está siendo más complicado que los anteriores. La modelo brasileña confesó que viene experimentando un fuerte cansancio y dolores corporales, situación que ha hecho que esta nueva etapa sea especialmente difícil para ella.

“Creo que sí, no sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada”, expresó Ana Paula Consorte, dejando en evidencia las molestias que viene atravesando mientras espera la llegada de su bebé con Paolo Guerrero.

Pero eso no fue todo. La brasileña también fue consultada sobre la posibilidad de seguir agrandando su familia con el 'Depredador'. Ante esta pregunta, Consorte sorprendió al revelar que no tiene intenciones de volver a quedar embarazada después del nacimiento de su próximo hijo.

Asimismo, Ana Paula Consorte aclaró que, pese a su decisión de no tener más hijos, tampoco contempla someterse a una ligadura de trompas. “No me voy a ligar, pero tampoco quiero tener más hijos. Tuve dos cesáreas y mi último parto fue natural”, explicó la modelo, quien ahora se prepara junto a Paolo Guerrero para recibir a un nuevo integrante de su familia.



(Foto: Instagram)

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¿Cuántos hijos tienen Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se preparan para recibir a su tercer bebé en común. Actualmente, la pareja tiene dos hijos: Paolo André, quien nació en abril de 2023, y José Paolo, que llegó al mundo en enero de 2024. Ambos pequeños forman parte de la familia que la modelo brasileña y el futbolista peruano han construido juntos.

En septiembre de 2026, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero confirmaron que esperan una niña, quien se convertirá en la tercera hija de la pareja. Según lo anunciado, el nacimiento de la pequeña está previsto para diciembre de este año, por lo que ambos se encuentran cada vez más cerca de darle la bienvenida a la nueva integrante de su familia.