Jesús Neyra mantiene en secreto la identidad de la madre de su hijo. Foto: captura América TV

El conocido actor sorprendió en redes sociales al mostrar las ecografías de su bebé con un divertido mensaje.

El reconocido actor peruano Jesús Neyra, recordado por su participación en 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre por primera vez a los 36 años. La noticia llegó de una manera bastante original, pues lo que parecía una publicación para presumir su apariencia terminó convirtiéndose en una emotiva revelación.

Jesús Neyra reveló que se convertirá en padre

A través de sus redes sociales, Jesús Neyra compartió un video que comenzó mostrando varias fotografías de una sesión profesional, en las que lucía diferentes atuendos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la sorpresa que el actor tenía preparada para el final de la publicación.

PUEDES VER: Cachaza anuncia la llegada de su primer bebé con André Bankoff y conmueve en redes sociales

En los últimos segundos del video, el exactor de 'Al fondo hay sitio' apareció frente al mar sosteniendo una tira de ecografías de su bebé. Con una sonrisa y un divertido juego de palabras, reveló la feliz noticia: “Les dije que este año iba a ser papacito… pero no les dije que iba a ser papá”, expresó, confirmando así que pronto comenzará una nueva etapa en su vida.

Como era de esperarse, el anuncio de Jesús Neyra generó sorpresa entre sus seguidores y compañeros del espectáculo, quienes reaccionaron con mensajes de felicitación. Aunque el artista compartió su felicidad por la próxima llegada de su primer hijo, prefirió mantener en privado la identidad de la madre del bebé.



(Fuente: Instagram)

Jesús Neyra mantiene en secreto la identidad de la madre de su hijo

A lo largo de su carrera, Jesús Neyra ha preferido mantener su vida amorosa lejos de las cámaras. El recordado actor de 'Al fondo hay sitio' suele ser discreto cuando se trata de sus relaciones sentimentales y, hasta ahora, no ha presentado públicamente a una pareja oficial.

Por esta razón, la noticia de que Jesús Neyra se convertirá en padre por primera vez tomó por sorpresa a sus seguidores. Aunque el artista compartió con mucha emoción las ecografías de su bebé, decidió no revelar quién es la madre ni brindar detalles sobre su situación sentimental actual.