Camila Domínguez se quiebra al recordar su alejamiento de su padre. Foto: composición captura YouTube/IG

Aunque ya se reconcilió con su padre, Christian Domínguez, Camila Domínguez no pudo evitar sentirse afectada al recordar el distanciamiento que vivió con él.

Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, no pudo contener las lágrimas al recordar el año que estuvo distanciada de su padre. Durante su participación en el programa de streaming ‘No aclares que oscureces’, la joven, quien acaba de cumplir 18 años, abrió su corazón y contó cómo esta difícil etapa afectó su salud mental. Además, reflexionó sobre la importancia de mantener una buena relación con la familia.

Camila Domínguez se quiebra al recordar su alejamiento de su padre

Camila Domínguez recordó que estuvo doce meses sin mantener comunicación con su padre, Christian Domínguez, una situación que la marcó emocionalmente. Al hablar sobre lo importante que es cuidar la salud mental, la joven se mostró visiblemente afectada y no pudo evitar las lágrimas.

“A mí me gusta hablar mucho sobre salud mental porque yo el año pasado estuve sin hablar con mi papá un año”, expresó Camila Domínguez, antes de quebrarse frente a las cámaras. Con estas palabras, la joven dejó en evidencia lo difícil que fue atravesar ese periodo de distanciamiento familiar.

Asimismo, Camila Domínguez explicó que muchos jóvenes pasan por situaciones complicadas con sus padres, pero reconoció que su caso tuvo mayor exposición debido a que se hizo público. “No soy ni la primera ni la última, la diferencia mía es que ha sido público, pero yo creo que no soy ni la primera ni la última persona que está mal con sus papás o ha pasado un momento difícil con sus papás”, manifestó.



(Fuente: ‘No aclares que oscureces’)

Camila Domínguez reflexionó sobre lo que le generó estar alejada de su papá

Camila Domínguez reveló que el distanciamiento con su padre, Christian Domínguez, afectó su bienestar emocional. Por ello, la joven aprovechó su participación en el programa para compartir una reflexión dirigida a los adolescentes que también atraviesan momentos difíciles con sus familias. “Esa fricción sí te genera muchos problemas y es importante que cuando estés en ese momento en el que quizás piensas que no se puede, porque sé que muchos adolescentes pasan por esta etapa en la que no pueden estar cerca a sus papás, y yo creo que es muy importante saber que la relación con tu papá o tu mamá tienen que ser sagradas”, indicó.

Por otro lado, Camila Domínguez contó que actualmente se siente más tranquila, ya que logró superar los problemas que la mantuvieron alejada de su padre. La joven también dejó en claro que prefiere mantener los asuntos familiares en privado y que no tiene intención de volver a exponer públicamente los conflictos que vivió con el cantante.