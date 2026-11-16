Cachaza y André Bankoff muestran emotivo video del nacimiento de su bebé. Foto: Instagram

¡La felicidad llegó a sus vidas! Carol Reali y André Bankoff emocionaron a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de su bebé Asher y dedicarle unas conmovedoras palabras.

Cachaza atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La exchica reality, cuyo nombre real es Carol Reali, sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primer hijo junto a su esposo, el actor brasileño André Bankoff. La feliz noticia llegó acompañada de un tierno video que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

El pequeño Asher nació el pasado 8 de noviembre en Brasil, pero la pareja decidió mantener la noticia en privado durante algunos días. Fue recién el domingo 15 de noviembre cuando la modelo compartió públicamente la llegada de su bebé, despertando la emoción de quienes siguen su historia de amor.

Cachaza y André Bankoff muestran emotivo video del nacimiento de su bebé

Para anunciar esta nueva etapa, Cachaza publicó un emotivo video en el que mostró parte de su llegada a la clínica y el esperado encuentro con su pequeño. Las imágenes reflejan uno de los instantes más importantes para la pareja, que ahora disfruta de la felicidad de convertirse en padres por primera vez.

Además del video, la exchica reality compartió una serie de fotografías familiares y un mensaje lleno de amor dedicado a su hijo. "Hay momentos que te cambian la vida para siempre, y este es, sin duda, el nuestro", escribió Carol Reali, dejando ver lo significativo que ha sido este acontecimiento para ella y André Bankoff.



(Fuente: Instagram)

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Cachaza dedica conmovedoras palabras a su primer hijo, Asher

La modelo también recordó la ilusión con la que esperó conocer a su bebé y expresó cuánto ha cambiado su vida desde su llegada. "Después de tantos meses imaginándote, soñándote y esperando conocerte, por fin te tenemos aquí", señaló. Asimismo, agregó: "Asher, llegaste a llenar nuestras vidas de un amor inmenso y una felicidad que no tiene palabras. Hoy todo tiene un nuevo sentido y nuestro corazón tiene un lugar que siempre será tuyo".

Finalmente, Cachaza cerró su publicación con una emotiva dedicatoria que resume la alegría de esta nueva etapa familiar. "Qué suerte la nuestra de tenerte. Bienvenido a nuestras vidas, Asher", escribió junto a la fecha de nacimiento del pequeño, 08.11.26. Así, Carol Reali y André Bankoff compartieron con sus seguidores uno de los capítulos más importantes de su historia juntos.