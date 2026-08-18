Carla Campos-Salazar: ¿quién es la novia de Curwen que fue captada con otro joven?

Carla Campos-Salazar y Curwen se comprometieron en septiembre del año pasado. Foto: Instagram

Aunque Carla Campos-Salazar ya tiene presencia en redes, su relación con Curwen y polémico ampay con otro le ha dado mayor notoriedad.

Carla Campos-Salazar es una diseñadora gráfica e influencer de 24 años, conocida también por ser la novia y prometida de Víctor Caballero, popular en redes sociales como Curwen. Recientemente, la joven volvió a llamar la atención luego de ser captada en una discoteca de Miraflores mientras bailaba y se abrazaba con otro hombre.

¿Quién es Carla Campos Salazar, la novia de Curwen?

En redes sociales, Curwen suele referirse cariñosamente a su pareja como ‘Carlita’. Además de su relación con el comunicador, Carla pertenece a una familia vinculada al mundo de la televisión, pues es hermana de la actriz Adriana Campos-Salazar, quien ha participado en conocidas producciones de televisión como ‘Al fondo hay sitio’.

Sin embargo, antes de que su romance con Curwen despertara el interés del público, Carla ya había logrado formar su propia comunidad en internet. En sus plataformas comparte principalmente contenido relacionado con moda, modelaje, diseño y algunos momentos de su vida cotidiana.

En cuanto a su formación profesional, Campos-Salazar estudió en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP), donde se especializó en diseño gráfico e ilustración. Actualmente, desarrolla trabajos de manera independiente en áreas como branding, diseño web y otras propuestas visuales.

Su trabajo profesional también va de la mano con su presencia como creadora de contenido. En TikTok ha conseguido superar los 535 000 seguidores y también cuenta con una comunidad en Instagram, donde publica tanto proyectos relacionados con su faceta creativa como contenido más personal.



(Foto: Instagram)

El romance entre Curwen y Carla Campos-Salazar

La relación entre Carla Campos-Salazar y Curwen también comenzó gracias a las redes sociales. Según contó la propia diseñadora, conoció al comunicador luego de ver uno de sus videos en TikTok. Su forma de ser le llamó la atención y decidió seguir su contenido.

Para enero de 2025, ambos ya habían hecho público que estaban saliendo y poco a poco la relación empezó a ser conocida por sus seguidores. Meses después, en septiembre de ese mismo año, Curwen sorprendió durante una emisión de ‘Habla Good’ al revelar que tenía planes de casarse con Carla.