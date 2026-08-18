Carlita, novia de Curwen, fue vista con otro y youtuber tuvo curiosa respuesta

Magaly Medina habló sobre la inesperada respuesta de Curwen. Foto: captura YouTube/Instagram

Magaly Medina comparó a Curwen con Alejandra Baigorria y opinó sobre su insólita respuesta ante el ampay de su novia.

Magaly Medina contó en su programa que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaron a Carla Campos Salazar, novia de Víctor Caballero, más conocido como Curwen, compartiendo muy cerca de otro joven. Ante las imágenes, el equipo del espacio buscó al conductor de ‘Habla Good’ para conocer su versión.

Novia de Curwen fue captada muy cariñosa con otro

Según el reportaje, Carla fue registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, alrededor de las 3:16 a. m., mientras bailaba abrazada con otro hombre. El informe también señaló que la joven habría llegado sola al lugar.

En otro momento de las imágenes, aparentemente se observa a Carla Campos Salazar muy cerca del joven y dando la impresión de que ambos se estarían besando. Sin embargo, el propio reporte dejó en claro que no se puede confirmar con exactitud si realmente ocurrió un beso.

Tras lo sucedido, uno de los reporteros de Magaly Medina buscó a Curwen para preguntarle por las imágenes. El youtuber aseguró que sabía dónde se encontraba su novia esa noche y trató de mostrarse tranquilo, pues afirmó que conoce al joven que aparece con ella y que confía en que no lo besó en la boca.



(Foto: Magaly TV)

PUEDES VER: María Pía revela cuál es el estado de su menor hija tras aparatoso accidente

Magaly Medina habló sobre la inesperada respuesta de Curwen

Magaly Medina comentó sobre las imágenes protagonizadas por la pareja de Curwen y otro joven. “Esta vez nosotros tenemos imágenes de su novia, una tiktokera, muy jovencita ella, que le baila, le canta, se abraza y se apapacha con un chico muy joven, muy guapo”, expresó la conductora durante su programa.

La periodista también contó que le mostraron el material a Curwen, quien tomó la situación de manera inesperada. “Le hemos enseñado las imágenes a este muchacho y a lo Alejandra Baigorria dice: ‘No, no se está besando, se está saludando’ (...) nunca pensé decir esto, pero esos princesos también existen”, señaló Magaly entre risas.