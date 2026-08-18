Carla, novia de Curwen, toma inesperada decisión tras ser captada junto a otro joven

La joven modelo e influencer decidió limitar los comentarios. (Foto: Carla Campos/ Instagram)

La joven modelo, quien fue captada besando a un conocido influencer, sorprendió a sus seguidores con una inesperada medida que también involucra a Curwen.

Carla Campos Salazar, novia de Curwen, está captando la atención de diversas personas tras difundirse un ampay de ella besando a Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores.

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Carla Campos tomó drástica decisión tras ampay

El video fue registrado durante la madrugada del 15 de agosto y muestra a la influencer bailando de manera cercana con Grimaldo. La difusión de estas imágenes rápidamente generó comentarios entre los usuarios de redes sociales.

Tras la exposición mediática, Carla Campos tomó medidas en sus plataformas digitales. En Instagram, desactivó los comentarios de sus publicaciones, por lo que sus seguidores únicamente pueden reaccionar con 'me gusta' y compartir el contenido.

(Foto: Carla Campos / Instagram)

De esta manera, los usuarios ya no pueden dejar opiniones ni leer los mensajes de otras personas en sus publicaciones. En TikTok, la creadora de contenido también restringió los comentarios.

Hasta el momento, la joven influencer no se ha pronunciado sobre el tema; sin embargo, Curwen reveló que él ya había visto las imágenes e inclusó recogió a su pareja de la discoteca.