Ana Paula tiene sorprendente reacción tras polémica entre Paolo Guerrero y Alondra

Ana Paula viajó a Brasil y dejó de seguir a Paolo Guerrero. (Foto: Ana Paula/ Instagram - Alondra García Miro/ Instagram)

La brasileña y el futbolista estarían distanciados luego de que la cuenta de Instagram de Paolo Guerrero fuera hackeada.

Ana Paula Consorte volvió a estar en el centro de la atención luego de que Paolo Guerrero fuera relacionado nuevamente con su expareja, Alondra García Miró.

La controversia comenzó después de que se conociera que el delantero de Alianza Lima seguía a Alondra en Instagram y había compartido una de sus últimas publicaciones. Este hecho despertó especulaciones entre los usuarios.

¿Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero enfrentan una nueva crisis?

En medio de los comentarios, Ana Paula Consorte tomó distancia del futbolista en redes sociales y dejó de seguirlo en Instagram. Poco después, la brasileña compartió imágenes desde Porto Alegre, Brasil, donde apareció en la avenida Carlos Gomes y acompañó la publicación con el mensaje "Amo tanto".

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(Foto: Ana Paula Consorte / Instagram)

La situación cobró mayor relevancia al conocerse que Paolo Guerrero también dejó de seguir a la madre de sus hijos. Las acciones de ambos fueron interpretadas como una señal de distanciamiento y alimentaron los rumores de una nueva crisis sentimental.

Cabe recordar que Ana Paula y Paolo habían retomado su relación recientemente, por lo que este nuevo episodio llamó especialmente la atención de sus seguidores. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una separación.