Christian Cueva y Pamela López celebran cumpleaños de su hija y ponen pausa a sus peleas

Pamela López y Christian Cueva celebraron el cumpleaños de su hija mayor. (Foto: Pamela López / Christian Cueva - Instagram)

Christian Cueva dedicó un emotivo mensaje a su hija por sus 12 años, pero un detalle en las imágenes revelaría que la celebración fue junto a Pamela López.

Christian Cueva y Pamela López volvieron a ser noticia este 6 de julio, día en que su hija mayor cumplió 12 años. La fecha generó expectativa luego de que la influencer pidiera públicamente al futbolista colaborar con la celebración.

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Christian Cueva y Pamela López festejaron el cumpleaños de su hija mayor

Durante la medianoche, la familia celebró el cumpleaños de la menor con una sencilla reunión en casa. La hija mayor de Pamela López compartió imágenes de la pequeña junto a su torta y sus hermanos cantando happy birthday.

Horas después, Christian Cueva sorprendió al publicar un emotivo mensaje dedicado a su hija acompañado de una fotografía de ambos celebrando esta fecha especial.

"Feliz cumpleaños mi morochita hermosa. Te amo por sobretodas las cosas. Que Dios te me cuide siempre eres uno de mis tesoros más grande que tengo. Te amoooo", escribió el futbolista de Sport Boys.

(Foto: Pamela López / Christian Cueva - Instagram)

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Lo que más llamó la atención fue que el futbolista aparecía junto a la misma torta que se vio en la celebración organizada por Pamela López, lo que despertó comentarios entre los seguidores. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado si compartieron el cumpleaños de su hija.