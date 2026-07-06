En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

Cristorata y El Jeque Árabe protagonizaron pelea durante partido de fulbito

Lunes, 6 de julio de 2026 18:46

El Jeque Árabe le ganó el duelo de fulbito a Cristorata. Foto: captura TikTok

Cristorata y El Jeque Árabe se enfrentaron en un partido de fulbito por una fuerte apuesta de 60.000 soles. 

El creador de contenido Cristorata pasó un momento de tensión durante un partido de fulbito realizado en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó con un fuerte altercado entre él y el influencer trujillano conocido como El Jeque Árabe.

Cristorata y El Jeque Árabe se pelearon en pleno partido de fulbito

Cristorata, quien siempre ha mostrado su gusto por el fútbol, participó en un partido donde representaba a Chiclayo, mientras que El Jeque Árabe defendía al equipo de Trujillo. Aunque el duelo parecía amistoso, desde los primeros minutos quedó claro que ambos equipos salieron a jugar con mucha intensidad.

PUEDES VER: Christian Cueva y Pamela López celebran cumpleaños de su hija y ponen pausa a sus peleas

La situación se calentó apenas a los 3 minutos del encuentro, cuando El Jeque Árabe cometió una dura falta contra Cristorata. La acción provocó la inmediata reacción del chiclayano, quien no ocultó su molestia por la jugada y fue a pecharlo de manera airada.

En medio de la tensión, Cristorata intentó lanzar un golpe de derecha, pero El Jeque Árabe logró esquivarlo y respondió yendo al derribo. Ambos terminaron forcejeando en el suelo hasta que otras personas intervinieron rápidamente para separarlos y evitar que el incidente pasara a mayores.


(Fuente: @fujiruiz6)

PUEDES VER: Alejandra Baigorria reveló por qué nunca pensó divorciarse de Said Palao tras ampa

El Jeque Árabe le ganó el duelo a Cristorata

A pesar de la pelea, el partido continuó con normalidad. El encuentro terminó sin goles y tuvo que definirse desde el punto de penal. Finalmente, el equipo de Trujillo logró imponerse en la tanda y se quedó con la victoria.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música! 

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios