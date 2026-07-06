Cristorata y El Jeque Árabe protagonizaron pelea durante partido de fulbito

El Jeque Árabe le ganó el duelo de fulbito a Cristorata. Foto: captura TikTok

Cristorata y El Jeque Árabe se enfrentaron en un partido de fulbito por una fuerte apuesta de 60.000 soles.

El creador de contenido Cristorata pasó un momento de tensión durante un partido de fulbito realizado en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó con un fuerte altercado entre él y el influencer trujillano conocido como El Jeque Árabe.

Cristorata y El Jeque Árabe se pelearon en pleno partido de fulbito

Cristorata, quien siempre ha mostrado su gusto por el fútbol, participó en un partido donde representaba a Chiclayo, mientras que El Jeque Árabe defendía al equipo de Trujillo. Aunque el duelo parecía amistoso, desde los primeros minutos quedó claro que ambos equipos salieron a jugar con mucha intensidad.

PUEDES VER: Christian Cueva y Pamela López celebran cumpleaños de su hija y ponen pausa a sus peleas

La situación se calentó apenas a los 3 minutos del encuentro, cuando El Jeque Árabe cometió una dura falta contra Cristorata. La acción provocó la inmediata reacción del chiclayano, quien no ocultó su molestia por la jugada y fue a pecharlo de manera airada.

En medio de la tensión, Cristorata intentó lanzar un golpe de derecha, pero El Jeque Árabe logró esquivarlo y respondió yendo al derribo. Ambos terminaron forcejeando en el suelo hasta que otras personas intervinieron rápidamente para separarlos y evitar que el incidente pasara a mayores.



(Fuente: @fujiruiz6)

PUEDES VER: Alejandra Baigorria reveló por qué nunca pensó divorciarse de Said Palao tras ampa

El Jeque Árabe le ganó el duelo a Cristorata

A pesar de la pelea, el partido continuó con normalidad. El encuentro terminó sin goles y tuvo que definirse desde el punto de penal. Finalmente, el equipo de Trujillo logró imponerse en la tanda y se quedó con la victoria.