Cueva niega haber buscado a Macarena Gastaldo y saca a la luz conversación privada

Cueva reveló que no ha intentado comunicarse con Macarena Gastaldo. (Foto: Amor y Fuego / Maca Gastaldo - Instagram)

Christian Cueva decidió responder con todo a las declaraciones de Macarena Gastaldo. El jugador expuso una conversación privada que tuvo con la argentina.

Christian Cueva rompió su silencio luego de que Macarena Gastaldo asegurara que él la buscó pese a mantener una relación con Pamela Franco. El futbolista negó esa versión y anunció que tomará acciones legales contra la modelo.

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Christian Cueva lanzó fuerte advertencia a Macarena Gastaldo

En una entrevista para 'Amor y Fuego', el jugador de Sport Boys explicó que el único contacto reciente que tuvo con Gastaldo ocurrió hace dos años. Según contó, ella le escribió para reclamarle por haber sido mencionada en una lista de mujeres vinculadas sentimentalmente con él.

Cueva afirmó que no pensaba hacer pública esa conversación, pero cambió de decisión tras escuchar las declaraciones de la argentina. Incluso le dio un plazo de 24 horas para rectificarse y adelantó que le enviará una carta notarial.

(Foto: Amor y Fuego)

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"La única vez que tuve contacto con Macarena después de mucho tiempo, porque la conocí por amigos en común, y como ya lo expliqué en su tiempo, la verdad que no me interesa y es donde ella me escribe y te lo voy a enseñar... reclamándome por la situación que pasó hace dos años", comentó.

Finalmente, Christian Cueva pidió que dejen de relacionarlo con este tema y aseguró que atraviesa un momento de tranquilidad. "Si quieren verme jodid* no lo van a ver, no me van a ver jodid*, porque realmente estoy bien, estoy tranquilo", puntualizó.