Darinka Ramírez obtiene fallo a su favor: revelan el monto que deberá pagar Farfán de pensión

Se reveló el fuerte monto que deberá pagarle Jefferson Farfán a Darinka por su hija. (Foto: Darinka/ Instagram)

Jefferson Farfán deberá pagar en primera instancia un fuerte monto a Darinka Ramírez por la manutención de su pequeña hija. ¡La cifra te dejará en 'shock'!

Darinka Ramírez obtuvo un resultado favorable en la disputa legal que mantiene con Jefferson Farfán por la pensión de alimentos de su hija. El caso llegó al Poder Judicial luego de que la influencer solicitara un monto que, según explicó, responde a los gastos actuales de la menor.

¿A cuánto asciende la fuerte pensión que pagará la 'Foquita'?

La resolución fue emitida en primera instancia y establece una asignación anticipada de alimentos. Esta medida se aplicará de forma provisional mientras el proceso judicial continúa y se determina el monto definitivo de la pensión.

De acuerdo con lo dispuesto, el monto fijado de manera temporal es de 7,000 soles mensuales. Este dinero deberá ser depositado en una cuenta del Banco de la Nación a nombre de Darinka Ramírez, quien se encargará de administrar los recursos de la niña.

La medida busca garantizar que las necesidades de la menor estén cubiertas de manera inmediata mientras se analizan los argumentos presentados por ambas partes dentro del proceso legal que sigue en curso.

(Foto: Darinka/ Instagram)

Por su parte, el abogado Wilmer Arica explicó en el programa 'Mesa Caliente' que la demanda presentada solicita una cifra mayor a la asignación provisional establecida por el juzgado.

Según detalló, la pensión solicitada asciende a 14 mil soles mensuales. Además, indicó que la decisión de iniciar el proceso judicial se tomó luego de intentar una conciliación previa con la otra parte, pero según su versión, las reuniones programadas no contaron con la asistencia del entorno del exfutbolista.