¡'Disney On Ice' tiene nuevas fechas! Del 5 al 10 de septiembre en el Coliseo Eduardo Dibós

¡'Disney On Ice tiene nuevas fechas! Del 5 al 10 de septiembre en el Dibós. (Foto: DIFUSIÓN)

¿Qué esperas? Disfruta del gran show de 'Disney On Ice' que se llevará a cabo en el mes de septiembre.

Por motivos administrativos con el local, la temporada de 'Disney On Ice: Un Viaje Mágico' en Lima se realizará ahora del 5 al 10 de septiembre en el Coliseo Eduardo Dibós.

El espectáculo se desarrollará con total normalidad y con la misma producción de clase mundial que ha conquistado a millones de familias en todo el mundo. Las entradas adquiridas para las fechas originales serán válidas para las nuevas fechas, sin necesidad de cambio.

Después de diez años, regresa la magia sobre hielo a Lima y la ciudad se prepara para recibir una de las experiencias familiares más esperadas y exitosas: 'Disney On Ice: Un Viaje Mágico'. Un show inolvidable que llevará a grandes y chicos a través de un recorrido lleno de fantasía, aventura y emoción por los destinos más queridos del universo Disney.

Del 5 al 10 de septiembre, el Coliseo Eduardo Dibós se convertirá en una pista de hielo encantada donde Mickey Mouse y sus amigos serán los guías en esta mágica travesía. El público podrá disfrutar de:

El regreso de Mary Poppins

La isla de Motunui con Moana

La mágica Agrabah de Aladdín

El reino de Arendelle con Anna y Elsa de Frozen

Las sabanas de El Rey León

Las aventuras de Los Increíbles 2

Y la feria de Toy Story 4 con Woody y Forky

Cada número combina coreografías impresionantes, efectos especiales, música inolvidable y momentos interactivos que harán que toda la familia se levante de sus asientos para cantar, bailar y jugar.

Un espectáculo para toda la familia, 'Disney On Ice': Un Viaje Mágico no es solo un show es una oportunidad para crear recuerdos que durarán toda la vida. Una producción de nivel mundial que une generaciones y despierta la imaginación de niños, niñas, mamás, papás y abuelitos.

Grandes y pequeños no se pueden perder esta aventura mágica. 'Disney On Ice: Un Viaje Mágico' es producido por Feld Entertainment y promovido por F&M Entertainment. Entradas a la venta en Ticketmaster.pe.

