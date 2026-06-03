¿Nicola Porcella confirma romance con Brianda Deyanara? Esto se sabe

Las especulaciones crecieron cuando Nicola habló públicamente sobre Brianda. Foto: Instagram

¿Nicola Porcella dejará la soltería? El exchico reality es vinculado sentimentalmente con Brianda Deyanara.

Nicola Porcella vuelve a estar en el centro de atención luego de ser visto muy cercano a la influencer mexicana Brianda Deyanara. Las imágenes de ambos compartiendo momentos juntos han despertado rumores sobre un posible romance, especialmente porque el peruano se había mostrado soltero desde su paso por ‘La Casa de los Famosos México’.

Nicola Porcella estaría saliendo con Brianda Deyanara

Las especulaciones crecieron cuando Nicola habló públicamente sobre Brianda y confirmó que ambos se están conociendo. El actor destacó las cualidades de la influencer y aseguró que disfruta pasar tiempo con ella, aunque dejó en claro que todavía no tienen una relación formal. Por su parte, Brianda comentó que conoce a Nicola desde hace más de cinco años y que, aunque actualmente está enfocada en su vida personal, no descarta que algo pueda surgir más adelante. Además, lo calificó como un "tipazo".

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Quien también opinó sobre este acercamiento fue Wendy Guevara, una de las amigas más cercanas de Nicola. La influencer aseguró que le agradaría verlos juntos y comentó que Brianda es una "muy buena chava", por lo que no tendría problemas en recibirla como parte de la familia.

El propio Nicola explicó que se encuentran en una etapa de conocerse mejor. "Me vinculan con una chica que he estado viendo, pero no es que... (¿Es mexicana?) Sí, mexicana. (¿Qué tal te parece?) Preciosa, guapa, la quiero mucho, pero no es pues que tengamos algo. (¿Se están conociendo?) Sí, sí, pero ya me han vinculado un montón de veces... una que otra salida, aparte que por trabajo no puedo", declaró el exchico reality.



(Foto: Instagram)

¿Quién Brianda Deyanara, la supuesta novia de Nicola Porcella?

Brianda Deyanara se ha convertido en una de las influencers más populares de México y Latinoamérica gracias al contenido que comparte en redes sociales. La creadora digital, nacida en Tijuana, ganó notoriedad hace varios años con publicaciones relacionadas con moda, belleza y estilo de vida. Actualmente, cuenta con millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, donde mantiene una gran conexión con su público.

Además de su éxito en redes, Brianda ha trabajado con importantes marcas internacionales y ha participado en diversos proyectos de entretenimiento. Aunque en el pasado fue relacionada sentimentalmente con algunas celebridades, ella siempre ha priorizado su carrera profesional. Su autenticidad, cercanía y carisma han sido claves para consolidar una comunidad fiel que sigue cada uno de sus pasos.