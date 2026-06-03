¿Quién es la mujer que fue ampayada con Miguel Trauco? Su identidad fue revelada

La joven reveló que es muy amiga de Miguel Trauco. (Foto: FPF / Carla Arce)

Magaly Medina destapó quién es la joven que apareció junto a Miguel Trauco en polémicas imágenes.

Luego del ampay de Miguel Trauco junto a una misteriosa mujer en un vehículo, se reveló la identidad de la joven. Recordemos que, el futbolista se encontraba comprometido con Mariela Arévalo, pero tras la difusión de las imágenes confirmó que había terminado su vínculo con la modelo.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria impactó al revelar cuánto facturó mostrando su boda en Instagram

¿Quién es la mujer que fue ampayada con Carla Arce?

Carla Arce, es una joven relacionada con el mundo de la música y el entretenimiento. Su nombre salió a la luz después de que el programa 'Magaly TV La Firme' investigara quién era la mujer que estaba en el auto 'rana' con el deportista.

Carla no es una desconocida en el ambiente artístico. En el pasado formó parte de la agrupación femenina Los Ángeles de Fuego y también participó en diversos videoclips de salsa junto a reconocidos artistas nacionales.

Entre sus trabajos más conocidos figura su participación en el videoclip de "La Resistencia" de la orquesta Zaperoko. Además, compartió escenas con el actor Pietro Sibille en una de las producciones musicales en las que colaboró.

Tras la ola de comentarios que generaron las imágenes con Miguel Trauco, Carla Arce fue consultada sobre el vínculo que mantiene con el futbolista. Sin profundizar en el tema, aseguró que ambos mantienen una amistad y que le tiene mucho cariño.

(Foto: Carla Arce/ instagram)

Por ahora, la joven prefirió no brindar más detalles sobre el encuentro que protagonizó junto al jugador, mientras las imágenes continúan generando comentarios y especulaciones en el mundo de la farándula.