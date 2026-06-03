Alejandra Baigorria impactó al revelar cuánto facturó mostrando su boda en Instagram

Alejandra Baigorria reveló qué Meta le realizó un fuerte descuento. (Foto: América TV / Alejandra Baigorria - Instagram)

¡Harta plata! Alejandra Baigorria confesó que recibió una alta suma de dinero por publicar contenido exclusivo de su boda con Said.

Alejandra Baigorria captó la atención de diversas personas al revelar cuánto dinero recibió por las suscripciones exclusivas que habilitó en Instagram durante su boda con Said Palao.

Alejandra Baigorria reveló el montó que ganó por su contenido

Durante su participación en el programa 'Sin + Que Decir', la exintegrante de Esto es Guerra explicó que muchas personas creyeron que había obtenido una fuerte suma de dinero. Sin embargo, aseguró que una importante comisión cobrada por la plataforma redujo considerablemente el monto final que recibió.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria ofreció a sus seguidores acceso exclusivo a fotografías y videos inéditos de su boda mediante una suscripción de pago en Instagram. Miles de usuarios adquirieron el servicio para conocer detalles del esperado enlace con Said Palao.

La empresaria contó que, aunque el número de suscriptores fue alto, Meta retuvo un porcentaje significativo de los ingresos generados. "Es verdad, la gente cree que fue un montón de plata, pero Instagram me voló el 40%", comentó durante la entrevista.

(Foto: SIN + QUE DECIR)

Finalmente, Baigorria reveló que, tras los descuentos realizados por la plataforma, recibió alrededor de 60 mil soles. "La gente dijo que había cinco mil suscriptores por veinte soles, son cien mil. Dijeron: ‘Se metió cien mil’. Pero no, Instagram me voló el 40%", explicó entre risas.

Con esta confesión, Alejandra Baigorria puso fin a las especulaciones sobre las ganancias obtenidas por compartir contenido exclusivo de uno de los eventos más comentados de la farándula peruana en 2025.