Pamela Franco y Christian Cueva disfrutan su “luna de miel” en el Caribe

Pamela Franco y Christian Cueva protagonizan romántico viaje. Foto: Instagram

Pamela Franco y Christian Cueva decidieron alejarse de las cámaras de la farándula peruana, por lo que viajaron fuera del Perú.

Antes de la boda civil entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, Pamela Franco y Christian Cueva decidieron tomarse unos días fuera del país. Ambos hicieron maletas y viajaron a un destino de playa, donde vienen disfrutando de momentos de descanso y romance.

A través de sus redes sociales, la cantante de cumbia y el futbolista mostraron parte de su viaje. En las imágenes se les ve relajados, disfrutando del sol, el mar y un ambiente que parece ser del Caribe por el color turquesa del agua.

Pamela Franco y Christian Cueva protagonizan romántico viaje

Pamela Franco compartió varias historias en Instagram donde aparece junto a Cueva viviendo su escapada romántica. En una de las fotos, la artista escribió con mucho cariño: “Todo a tu lado es mejor”, dejando ver lo bien que la están pasando juntos.

El futbolista también se mostró muy expresivo en sus publicaciones. En una de sus historias, Cueva respondió con una frase breve pero romántica: “Simplemente te amo”, dedicada a la cantante de cumbia.

Por su parte, Pamela Franco siguió compartiendo más momentos del viaje y volvió a dedicarle unas palabras al jugador. En otra publicación escribió: “Vida mía”, mostrando que su relación sigue muy cercana y llena de muestras de afecto.



(Foto: Instagram)

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¿Qué dijo Pamela Franco sobre la boda de Christian Domínguez?

Antes de emprender su viaje, Pamela Franco fue abordada por las cámaras del programa Amor y Fuego, quienes le consultaron sobre la próxima boda de Christian Domínguez con Karla Tarazona, prevista para este 2 de junio.

La cantante dejó en claro que prefiere no referirse a la vida sentimental del padre de su hija y evitó entrar en detalles sobre el tema. “Voy a ser franca: la verdad no quiero opinar porque no es algo que me interese. Aparte, sería loco de mi parte, yo estoy en una relación y hablar de él en ese aspecto personal, de hombre, como que no viene al caso en este momento”, manifestó.