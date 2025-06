Ethel Pozo sorprendió a todos al revelar que padece enfermedad incurable

La fibromialgia es una enfermedad crónica. Foto: captura 'América Hoy'.

La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, contó por primera vez que sufre delicada enfermedad. Te contamos de qué se trata.

Durante la transmisión en vivo de América Hoy del 18 de junio, Ethel Pozo sorprendió al público al hablar abiertamente sobre un problema de salud que padece. Su testimonio generó sorpresa entre sus seguidores y también abrió un espacio importante para reflexionar sobre enfermedades que muchas veces no se ven, pero que afectan el día a día de quienes las sufren.

Ethel reveló que tiene fibromialgia, una condición crónica para la que no existe cura. La confesión ocurrió mientras entrevistaban a Ingrid Roldán, quien denunció haber sido discriminada en un concurso de belleza por tener la misma enfermedad. El momento fue emotivo y sincero.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre la delicada enfermedad que padece?

La conductora explicó que, aunque no cuenta con un diagnóstico oficial, ha recibido la opinión de varios médicos que coinciden en que sufre fibromialgia. “Ayer nos enteramos de esta denuncia y yo le decía a mi productor que yo también sufro de eso... no hay como un certificado, pero vives con dolores”, comentó Ethel, visiblemente conmovida.

También aprovechó para destacar que esta enfermedad no limita sus capacidades profesionales. A pesar del dolor constante, ha podido seguir adelante con sus proyectos en televisión y en la actuación. "A mí no me impide conducir, ni actuar y tampoco es degenerativa", afirmó con firmeza.

En ese sentido, Ethel brindó su apoyo a Ingrid Roldán y aseguró comprender perfectamente su situación. “Te entiendo perfectamente, pero no es una condición... que te impida ejercer tu profesión, que te impida concursar”, agregó, en defensa del derecho de Ingrid a participar sin ser juzgada por su salud.



Por su parte, Ingrid contó que fue discriminada por la directora del certamen Miss Mundo Latina, Angie Pajares, quien le dijo que no podía seguir en el concurso porque su enfermedad era “crónica degenerativa” y le impediría cumplir con sus deberes. Una situación que generó rechazo y abrió el debate sobre inclusión en estos eventos.

¿Qué es la fibromialgia, la delicada enfermedad que padece Ethel Pozo?

La fibromialgia es una enfermedad crónica que provoca dolor en todo el cuerpo, acompañado de cansancio extremo, dificultad para dormir y, a menudo, problemas de concentración o cambios en el estado de ánimo. Esta condición hace que el cerebro perciba como dolorosos estímulos que normalmente no lo serían.

Quienes padecen fibromialgia sufren un dolor constante en músculos y articulaciones, junto con fatiga, insomnio y problemas para recordar cosas o pensar con claridad. Esto se debe a una alteración en la forma en que el sistema nervioso procesa las señales del cuerpo, aumentando la sensibilidad al dolor.