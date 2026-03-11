Federico Salazar y Katia Condos terminaron su matrimonio tras 30 años juntos

Federico Salazar y Katia Condos hicieron público el fin de su matrimonio. (Foto: Federico Salazar - Katia Condos/ Facebook)

Mediante un comunicado en sus redes sociales, Federico Salazar y Katia Condos confirmaron que su matrimonio terminó e indicaron que es un momento sensible para ambos.

Federico Salazar y Katia Condos decidieron ponerle fin a su matrimonio tras 30 años de relación. La querida pareja realizó este importante anuncio mediante sus redes sociales; ambos indicaron que este momento es sumamente complicado para ambos.

Federico Salazar y Katia Condos le pusieron fin a su matrimonio

"Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia", indica una parte de su comunicado.

Además, la expareja solicitó a sus fans comprensión, ya que es un momento sensible para toda su familia. Federico Salazar y Katia Condos buscan realizar este proceso con tranquilidad y lejos del escándalo.

La noticia de su separación sorprendió a miles de cibernautas, ya que los esposos se mostraban como una pareja sólida. Hace pocos días, la popular actriz compartió un video de ambos en su cuenta de TikTok.

Tras difundir el comunicado, Katia Condos limitó sus comentarios, para evitar que sus seguidores le consulten por qué terminó su matrimonio con el conocido periodista de América Televisión. Hasta el momento, Federico Salazar no se ha pronunciado sobre el tema.