Flavia Laos se adelantó a ‘EVDLV’ y confesó por qué dejó a Pablo Heredia por Patricio Parodi

Flavia Laos también aseguró que no se metió en la relación de Ale Fuller y Pablo Heredia. Foto: Instagram

Flavia Laos no se quedó callada al ser nombrada en ‘El valor de la verdad’ e hizo una transmisión en TikTok para hablar de Pablo Heredia.

El anuncio del actor argentino Pablo Heredia como el siguiente invitado de ‘El valor de la verdad’ ha remecido la farándula peruana antes de ser emitido totalmente este domingo. Pues la actriz e influencer Flavia Laos no tardó en reaccionar y contar su lado de la historia.

Flavia Laos sorprendió al público al realizar una transmisión en vivo por TikTok, donde, con la ayuda de su hermana Kiara Laos, intentó recrear 'El valor de la verdad' a su estilo. Durante la transmisión, la actriz explicó por qué terminó su relación con Pablo Heredia para estar con Patricio Parodi.

Flavia Laos habló de Pablo Heredia y Patricio Parodi

Flavia Laos respondió una de las preguntas que muchos seguidores se hacían: ¿su relación con Pablo Heredia terminó por Patricio Parodi? Ella fue clara al decir: “Sinceramente, la verdad es que, si bien Pablo me trataba súper bien en ese momento y era una persona que me hacía reír y chévere, yo no me enamoré y sí es verdad que la relación terminó por Patricio”.

La actriz explicó que, aunque Pablo era una buena persona y la hacía pasar buenos momentos, ella no sentía lo mismo. También recordó que no estaba en su mejor momento emocional y confesó entre risas: “Yo estaba loca, yo estaba psiquiatra, me han medicado”.

Según Flavia Laos, la ruptura con Heredia se dio cuando coincidió con Patricio Parodi en un programa de televisión. Él era el conductor y ella la invitada; los pusieron a actuar una escena y terminaron dándose un beso. Ante ello, el actor argentino, le escribió. “Súper rápido recibo un mensaje de Pablo preguntando si es real y digo sí es real y en verdad yo no me sentía bien y le dije lo mejor es dejar eso ahí, él también dijo que sí”, contó.



(Fuente: TikTok)

Flavia Laos aseguró que no se metió en la relación de Ale Fuller y Pablo Heredia

Durante otro momento de la transmisión en vivo por TikTok, Flavia Laos decidió aclarar los rumores sobre su supuesto vínculo con Pablo Heredia cuando él aún estaba con Alessandra Fuller. La actriz quiso dejar las cosas claras y compartir su versión de los hechos.

“Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada”, explicó Flavia.